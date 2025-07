El balance, al final (Capítulo 2)

Josep Cubells, Joan Laporta y Rafael Yuste en el palco del Palau Blau Grana / JAVIER FERRÁNDIZ

Para los que no tienen la voluntad de tirar de hemeroteca digital, en el primer capítulo de este balance focalicé en el fútbol y, extrañamente a lo que pensarán muchos, valoré muy positivamente la temporada, aunque todo el mundo sabe que soy un ateo confeso de la actual directiva. Los resultados han sido extraordinarios, muy superiores a cualquier expectativa que pudiéramos tener. En esta segunda, sobre las secciones, lamentablemente para los culés, la valoración es muy negativa, ya veremos la tercera (que será la económica, cuando se presenten las cuentas anuales).

El problema es la mala gestión, no el recorte

El presidente nunca ha sido alguien muy proclive a las secciones; lo bueno es que no engaña, va de cara, es futbolero y piensa que el Barça es un club de fútbol. Para ser un club polideportivo, del que presumimos cuando se ganan trofeos, se paga un peaje económico con pérdidas teniéndolas. Las secciones han visto cómo se les recortaba sus presupuestos; por una parte, es lógico y entendible, pero el problema no es el recorte sino la mala gestión.

El Palau ha visto este año cómo se ha acrecentado la tensión entre la directiva y los grupos de animación que son los que mantienen vivo al Palau, vacío demasiados días. Además, sabemos que las secciones generan anticuerpos en los entornos geográficos cercanos con los que competimos contra clubs nativos de esos deportes (Joventut, Granollers, Reus o Santa Coloma) aunque lo llevamos con soberbia culé.

El desaguisado del baloncesto

Ordenados por una supuesta jerarquía de los deportes, lo del baloncesto puede ser calificado del desaguisado más estratosférico de los últimos años. No sé cuánto pinta, ni la responsabilidad de Cubells, por tanto, no lo criticaré, pero no suena a que tenga un liderazgo claro. No superar la primera ronda de playoffs de la liga ACB es un desastre estratosférico.

La dirección deportiva de Juan Carlos Navarro solo la sé resumir de una forma: hemos pasado del mito (soy de los que piensa que es el mejor jugador de la historia de la sección) al gestor incapaz. Enésimo fracaso en el banquillo, con Saras (despedido con nocturnidad) campeón de la Euroliga, un Peñarroya que no ha mejorado a Grimau (y no ha acabado como él). Solo un atenuante: la lamentable plaga de lesiones. Fichajes erróneos, erráticos e inconsistentes que generan una plantilla sin continuidad y sin modelo de juego.

Balonmano: ¿fin de ciclo?

En el balonmano, la temporada suena a fin de ciclo, dejando marchar a jugadores que deberían ser pilares en la sección (Pérez de Vargas o Nielsen). El fútbol sala, tras perder al mejor entrenador que ha tenido, no ha ganado nada y el año que viene no va a la Champions, viendo que, cuando no nos supera Palma, lo hace Cartagena.

El hockey ha dimitido de Europa, compite holgadamente en España (por poderío económico, como el balonmano), pero los grandes jugadores ya no visten de blaugrana. A la llegada de Laporta, se reestructuraron los liderazgos de las secciones y aquí estamos, no es subjetivo. Se necesita un plan, saberlo ejecutar, si se cree en las secciones.