Aviso a todas las unidades: vuelve el capataz Alonso

Gil Manzano no convenció a Xabi Alonso / AP

Durante varios años, en pleno reinado del Barça de Guardiola y Messi, Xabi Alonso fue el brazo ejecutor de Xosé Mourinho. En el tolosarra, el entrenador portugués halló la pieza clave para tratar de desquiciar al mejor equipo de la historia. Para abordar esa misión, “Mou” jamás pensó en el fútbol. En eso, siempre anduvo a años luz del PepTeam. El técnico urdió un plan sustentado en el juego sucio y subterráneo, una dureza transgresora del reglamento, una interrupción constante del ritmo y una intimidación hacia el árbitro como pocas veces se ha visto, con rodeos al colegiado e intentos de engaño sin rubor alguno. Al frente de las operaciones, el capataz Alonso.

En ese camino que el dedo de Mou le mostró, el mediocentro, siempre a la sombra de Busi, Xavi e Iniesta en la selección, encontró su zénit de protagonismo. Se enganchó al reto de tal manera que acabó convirtiéndose en uno de los grandes bastiones de la guerra de Clásicos del 2011 y la consiguiente ruptura en la Roja. Quedará su “memorable” paso por la final de Mestalla, cuando Undiano Mallenco le permitió lo que no está en los escritos, en uno de los arbitrajes más oscuros que uno pueda recordar. Ese día, Xabi no “pensó mal” de nadie y levantó la Copa que luego se le escurrió a Ramos.

Desde luego, futbolísticamente, elijo a Alonso antes que a Mourinho. En el resto, tal vez el alumno con mayor elegancia que el maestro, son la misma cosa. Xabi Alonso no va a aceptar perder esta liga en el campo. Siendo líder, se ha quejado en cada jornada, ha manipulado aciertos arbitrales, le ha insinuado a Gil Manzano que el CTA prevarica y ha aplaudido el último ridículo blanco: mandar informes a la Fifa. Espero que el Barça se dé por avisado.