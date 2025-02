Aviso: seguiré desmontando la patraña blanca

El árbitro Munuera Montero expulsa a Jude Bellingham en el transcurso del Osasuna - Real Madrid. / EP

Un año después de que Ancelotti, entonces líder del campeonato, casi vilipendiara a Xavi por bajar al barro arbitral - “no es muy profesional”, le espetó -, su club, el Real Madrid, curiosamente cuando empieza a ver que se le puede esfumar la Liga de Mbappé, ha conducido al fútbol español hacia un lodazal impresentable. El “modus operandi” es sencillo: cuando gano, contra todo y contra todos; cuando pierdo, el sistema está podrido y corrupto, por supuesto, en perjuicio del Madrid. La patraña blanca, cuyos principales promotores y altavoces se burlaban de Xavi por poner excusas como ahora aplauden a Carletto por embarrarse hasta las trancas, ha instaurado un discurso que cala. Ni el Barça ni el Atlético de Madrid van a ganar esta liga, si lo hacen, por méritos propios.

Ese es el relato que trata de imponer Florentino Pérez, amparado en un caso aún por dirimir - Negreira - y en el falso objetivo de mejorar un colectivo que, pese a sus evidentes lagunas, acaba beneficiando y perjudicando a todos. El engaño consiste en convertir, cuando no ganas, el fracaso propio en un problema común del fútbol. No importa si en Cornellà tiras más de medio partido, si Bellingham, en su enésimo desplante, nos deja con diez , o si los cuatro de arriba no le pegan un palo al agua en la presión. Nada, sacamos a Medina y Clos - con los que el Real viene de ser campeón sobrado -, manipulamos cuatro videos y que parezca un accidente. Si Valverde defiende a los árbitros, a recoger cable en un tuit y a correr. Y como broche, reseteamos el “fuck off” de Jude para que parezca una nana. Salvo que hagan y deshagan, su hábitat natural, van a seguir medrando. Pero aquí estaremos. Desnudando la patraña. Una y otra vez. Avisados están.