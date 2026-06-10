La que se avecina en el Real Madrid

Mientras la mitad de la plantilla del FC Barcelona, su staff y bastantes ejecutivos del club disfrutan de sus merecidas y necesarias vacaciones, en el seno del Real Madrid siguen haciendo horas extras. La temporada blanca ya ha terminado oficialmente para todas sus secciones y el ‘nadaplete’ se amplía al equipo femenino y al de baloncesto. De las futbolistas, en las que pocos o nadie creen en la entidad, poco más se puede escribir tras lo visto esta campaña. El Barça Femení las ha puesto aún más en el ojo del huracán patrio, por no hablar del meneo internacional. Por lo que respecta a los de Scariolo, el fracaso es mayúsculo. Un presupuesto de 55 millones (uno de los más altos de Europa) y nada que celebrar. ¡Pam!.

Cuando Florentino Pérez confirmó el domingo, como estaba previsto, que seguía siendo el presidente del Real Madrid se le abrió un nuevo escenario en el que ahora contempla a una oposición activa. Fue él quien la puso en el escenario y el desconocido Enrique Riquelme ha contado con una campaña inesperada y casi gratuita. De ser un ser, valga la redundancia, que no sumaba más que a un grupo de amigos y conocidos en su proyecto a conseguir uno de cada tres de los votos del electorado blanco. Muchos le consideran una versión rejuvenecida del actual mandatario pero lo cierto es que ha activado los resortes de un colectivo que no aplaude a FP. Pero ahí está un mandato más, y ya van siete.

Y ahí le tienen ustedes con el ‘dossier Negreira’ que va camino de la UEFA y un Mourinho que hoy puede ser presentado en sociedad. Una apuesta de muchísimo riesgo que se lo puede llevar por delante y que ni tan siquiera sus propios acólitos entienden muy bien. Es conocido que a Florentino le hubiera gustado incorporar a otro técnico pero es lo que hay. De momento, el portugués ya le ha costado 15 millones de euros antes de cerrar la taquilla del vestuario del Benfica y poco o nada se sabe de su proyecto deportivo. O sí, porque no va a salirse de un guion que ya hemos leído. The Especial One aterriza en Madrid con el ‘librillo’ de siempre, la mano dura y los titulares para la prensa. Le hubiera gustado hacerlo con Joao Neves y Vintinha pero el PSG y los jugadores han dicho que ‘nanai’. Jorge Mendes, representante del técnico y del primero, ya ha confirmado el ‘no’ de éste y el nombre de Olise (que el propio Florentino descartó en un programa de televisión) es el que planea con más fuerza en el momento de cerrar estas líneas. Porque fue en ese espacio donde el candidato Pérez anunció que se iba a gastar 150 millones de euros en el fichaje más caro de la historia. Un galáctico más que sumar a la nómina y que, con semejante noticia, encareció aún más. El Real Madrid está necesitado de casi todo y el mercado lo sabe. Barata no le va a salir la fiesta. Eso sí, lo de Pepe como ayudante de ‘Mou’ (así lo confirmó el periodista Diego Plaza en El Chiringuito) no va a producirse. El pack me provocaba pánico, yo confieso.

Y, a todo esto, mañana empieza un Mundial en el que asistiremos a la transformación de muchos madridistas en lo que a la selección española se refiere. La ausencia de jugadores del Real Madrid en la misma y la presencia de ocho jugadores del Barça -y nueve catalanes- ha activado ciertos picores. Vivir para ver.