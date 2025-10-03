Atreverse con Cubarsí es tener poquísima memoria (y empatía)

Pau Cubarsí en acción en un partido en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

Las derrotas se pagan caras en can Barça. Esta ante el PSG quizás resultó más dolorosa aún porque se había generado un clima de ilusión y esperanza por superar al vigente campeón de Europa en casa. Y la sensación en la segunda mitad fue de dominio de los parisinos. De aguantar mejor el ritmo frenético y las pulsaciones altas que se habían mantenido desde el pitido inicial.

El Barça tuvo dificultades para adaptarse en ese tramo final de encuentro a la propuesta de los de Luis Enrique. Se descompuso por momentos con una presión alta innegociable de Flick que sufrió fisuras y un centro del campo que se vio superado con las transiciones rápidas y los ataques con muchos efectivos del cuadro francés.

A PIERNA CAMBIADA POR EXIGENCIAS DEL GUION

Como es habitual en estas citas, tras el encuentro parte del barcelonismo (sobre todo el que se esconde detrás de cuentas anónimas en redes) busca señalados. A veces con razón y otras se realiza un escarnio injusto y desmedido.

Uno de los nombres que ha salido es el de Pau Cubarsí. El central de Estanyol, que sin Iñigo Martínez se está viendo obligado a jugar en el perfil izquierdo, ha recibido algunas críticas por su actuación ante el PSG.

Lamine y Cubarsí / Thibault Camus

Pau fue determinante el curso pasado, el primero de Flick. Indispensable. Con 17-18 años ser central titular de todo un Barça, de un equipo que levantó tres títulos y se plantó en 'semis' de Champions es una locura. Caso único en el mundo nos atreveríamos a decir en una demarcación tan delicada y en la que la experiencia y la veteranía suelen ser imprescindibles. Estar en la gala del Balón de Oro entre los mejores.

Nos hemos acostumbrado a que un chico que apenas rebasa la mayoría de edad sea como un reloj suizo. Impecable en salida de balón y superfiable en sus acciones defensivas. Encima le endosamos el 'marrón' de jugar a pierna cambiada por la marcha de Iñigo y no haber fichado un lateral zurdo puro Y queremos que siga siendo la brillantez y la perfección en persona.

EN PLENO CRECIMIENTO

Pau ha cuajado buenos partidos por el costado izquierdo. Pero lógicamente es más determinante con sus pases verticales rompiendo líneas en su perfil ideal. Igual que a la hora de perfilarse también varía mucho el defender desde el otro lado.

Dicho esto, es sumamente injusto iniciar ahora cualquier campaña de que no está bien, que está peor que el año pasado. A Pau hay que cuidarle, hay que comprender que la misión que se le ha asignado es engorrosa y que no dejamos de hablar de un chico de 18 años. En formación y que aún debe equivocarse mucho para seguir creciendo. Tiene 10-15 años por delante para hacer historia y convertirse en santo y seña del escudo del Barça. La toxicidad aún es más cruel si se vierte sobre casos como el suyo.