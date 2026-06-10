El Atlético se ríe de los millones de Florentino

Florentino cumplió su altiva promesa de presentar una oferta de 150 millones por un jugador que disputaría la Champions, pero la rápida negativa del Atlético de Madrid ha terminado por dejarle en evidencia.

El comunicado oficial emitido por el propio Madrid para explicar la oferta por Julián Álvarez y el inmediato rechazo rojiblanco no fue más que una justificación de una absurda promesa electoral. Un nuevo tropiezo desde el punto de vista comunicativo y una demostración más de que no todo puede comprarse con dinero.

Probablemente, Florentino haya actuado de esta manera con el único objetivo de incomodar al Barça e intentar evitar que Julián refuerce el proyecto de Hansi Flick. No es la primera vez que el presidente madridista se entromete en una operación que interesa a los azulgranas, pero sí la primera en la que el propio club lo hace público de forma tan explícita.

Entre otras razones, porque desde una perspectiva estrictamente deportiva resulta difícil justificar una oferta multimillonaria por un delantero antes de reforzar una posición tan necesitada como el centro del campo.

La actuación del dirigente blanco invita a pensar que su obsesión con el Barça está alcanzando cotas preocupantes. Por un lado, pretende ejercer de juez en el caso Negreira enviando dosieres a la UEFA; por otro, trata de obstaculizar los fichajes del club azulgrana. ¿Dónde queda el señorío del que siempre ha presumido el Real Madrid? distinto.

Lo cierto es que el Atlético se ha plantado y tampoco ha sucumbido al poder del talonario de Florentino. Tanto es así que, en la red social X, la cuenta oficial del club rojiblanco respondió al comunicado con cinco emoticonos de carcajadas, burlándose abiertamente de la nota emitida por el Madrid.

Pues eso: que ya casi todo el mundo se atreve con Florentino. De momento, el único que parece decirle sí a todo es Mourinho. Dios los cría y ellos se juntan.