Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / Adam Vaughan

“Elegí un mal día para dejar de fumar. Elegí un mal día para dejar de beber. Elegí un mal día para dejar los calmantes. Elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento…”. Esa es una de las míticas frases de la película 'Aterriza como puedas'. Quizás Guardiola esté pensando que escogió un mal día para renovar con el City.

Pep tiene el papel más destacado del guion surrealista de la película de la temporada 2024-25. Verle desdibujado en la banda, frágil, venido abajo, con claros signos de no saber cómo intervenir en lo que pasa en el terreno de juego, es un gag referencial. Su equipo se ha convertido en sinónimo del despropósito, no hay partido en que sus jugadores no cometan errores garrafales. Guardiola, el Billy Wilder del calcio, tiene once Leslie Nielsen como intérpretes principales.

La escena en que apareció, tras un partido, con claros síntomas de haberse autoinfligido daños tras una de las debacles de este año, pareció una broma de mal gusto, más propia de 'El exorcista', que de una mala comedia. El diablo siempre mezcla verdades con mentiras, para así confundirnos, dijo la niña. Pero la temporada, trasciende al del de Santpedor, aunque sea el protagonista principal.

Esta temporada empieza a dar signos de ser una comedia absurda, una parodia del fútbol en sí mismo

El chiste de Mbappé en Manchester

En Manchester, en el partido de Champions, hubo tiempo para otro absurdo, el gol de Mbappé fue un chiste, un chiste muy malo, una vaselina que cogió a contrapié al portero rival, que pareció casi avergonzarle festejar, tras el peor remate de su carrera, con la parte superior de la tibia. El suyo debe ser un cameo de otros jugadores.

Siguiendo de blanco, que Ancelotti pretenda redefinir el significado de 'fuck you' o 'fuck off' haciendo de filólogo en una rueda de prensa, puede parecer una gracia simplona, pero no lo es. El club de Concha Espina puede llegar a pretender cambiar el significado y el significante de la lengua de Shakespeare, si con eso consigue manipular el fútbol. Bellingham y Vinicius son unos actores principales incorregibles que deberían agotar las tarjetas de los colegiados con sus papeles absurdos.

Del 'Mosquito' al 'piquito'

Las comedias son el mundo al revés, y para giros de guion, los de Dembelé y Raphina, dos jugadores que han pasado de 'lost in translation' a ser profetas. El Mosquito, ese personaje incapaz de aprenderse la lógica del juego, pues lleva años sin entenderlo, está interpretando su mejor papel. De risa absurda, Gavi, tras un brutal choque en el partido contra el Alavés, ante la pregunta que día es hoy, respondió “ni puta idea”, pero quiso seguir jugando.

Todo ello en la semana hemos tenido el juicio del 'piquito', que pareció quedar finiquitado con el primer titular de la jugadora implicada en el caso: “Me estaba besando mi jefe”. Los chascarrillos fueron a cargo de todos los secuaces de Rubiales.

Jenni Hermoso declara ante la Fiscalía: su versión sobre el beso de Rubiales / Perform

Para cerrarlo, Mapi León, vaya por delante, una jugadora con ideales y principios admirables, la cagó haciendo un Michel, recuerden a Valderrama. ¿El fútbol femenino se está empezando a masculinizar? Pongamos una vela para que no sea así. Esperemos que la temporada que viene no haya secuela, pero el fútbol se ha vuelto loco, y apunta a que la tendremos.