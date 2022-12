Atentos a la situación de Kanté y Kamada

Acabado el Mundial, entramos de lleno en la vorágine del mercado invernal que parece que el Barça se va a tomar este año con mucha más calma que el anterior, cuando llegaron Ferran Torres, Aubameyang, Adama y el anedótico, si quieren, regreso de Alves. Es evidente que la situación es muy distinta, con el equipo líder en la Liga y la sensación de que hay un equipo mucho más equilibrado y competitivo, pese al nuevo batacazo en la Champions. Así las cosas, Xavi le ha dicho a Mateu Alemany que no toque mucho la plantilla y si lo ha dicho Xavi, pocas cosas se tocarán. Aún así, el mercado ofrece buenas oportunidades y algunas son para pensárselas, unas para reforzar al equipo de inmediato y otras con vistas a más largo plazo.

DOS GANGAS. Por demarcaciones, casi todos estaremos de acuerdo en que el lateral derecho sigue siendo una asignatura pendiente. Bellerín no ha cuajado y Sergi Roberto, por mucho que algunos se empeñen, no es lateral. Cierto que Koundé y Araujo pueden jugar ahí, pero en mi opinión ambos forman la pareja de centrales titulares, así que no deja de ser aquello de desvestir a un santo para vestir a otro. El otro punto débil está en el futbolista físico, fuerte y poderoso, que aporte mordiente al centro del campo. Si Kessié no vale, hay que buscar a otro. Al respecto, parece que el mercado no ofrece grandes oportunidades para el lateral derecho, aunque los técnicos del club están obligados a descubrirlas, pero para el centro del campo aparecen dos nombres interesantísimos: Kanté y Kamada. Ambos acaban contrato en junio del próximo año y anticipar su llegada a este mes de enero no debería ser un gran problema económico. Kanté, que hasta hace cuatro días era la piedra angular del Chelsea, sería una gran operación si se consiguiese pactar un precio de ganga. Y el japonés Kamada, ha sorprendido en el Mundial por su gran capacidad de trabajo, buena técnica y llegada. Con 26 años y baratito, por no decir gratis en junio si se decidiera esperar, sería, sin duda, un futbolista que sumaría.