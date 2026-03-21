Atentos al mercado: extremos 'top' en el escaparate

En los artículos anteriores hemos destacado a jóvenes talentos en la línea defensiva, en el centro del campo y en la posición de delantero centro. En esta ocasión, el foco se sitúa en los extremos: futbolistas que han debutado en sus equipos y están demostrando una proyección muy interesante.

Lamine, sonriente tras transformar su penalti ante el Newcastle / Valentí Enrich

Como en los casos anteriores, la mayoría de estos jugadores han tenido oportunidades en clubes grandes, donde el contexto competitivo —con dominio en los partidos y resultados amplios— permite a los entrenadores dar minutos a los jóvenes. En cambio, en equipos que luchan por la permanencia y se encuentran en la parte baja de la clasificación, se apuesta más por la experiencia y resulta más complicado asumir el riesgo de dar protagonismo a futbolistas en formación. ¿Qué debe tener un extremo para ser de élite?

Técnicamente

La conducción en espacios abiertos, el dominio del balón a alta velocidad y la capacidad de regate (dribbling) son habilidades imprescindibles. La precisión en centros y asistencias, como en el caso de Marcus Rashford, marca diferencias en la efectividad del extremo.

El control orientado con un solo toque, especialmente bajo presión, es otra cualidad clave que poseen talentos diferenciales como Lamine Yamal. El juego aéreo puede aportar un plus, aunque no es determinante en esta posición. Además, el disparo desde fuera del área, ya sea potente o colocado, es una virtud que distingue a los extremos más completos.

Tácticamente

El timing, la creatividad, el juego asociativo y la lectura de las transiciones son fundamentales. El extremo debe dominar el uno contra uno, saber cuándo optar por la acción individual o asociarse, y tener capacidad de finalización con eficacia. También es clave interpretar las debilidades del lateral rival y medir los toques para no ralentizar la circulación del balón. En el fútbol actual, es habitual ver extremos diestros jugando en la izquierda y zurdos en la derecha, buscando diagonales hacia dentro.

Raphinha of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg, football match played between FC Barcelona and Newcastle United at Spotify Camp Nou stadium on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 18/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Saber moverse sin balón hacia zonas interiores para liberar espacio a las incorporaciones del lateral es un recurso muy importante. Además, se valora la capacidad de participar en la construcción del juego. Encontrar extremos capaces de rendir en ambas bandas es poco habitual; uno de los ejemplos más completos es Raphinha.

Físicamente

La velocidad y el cambio de ritmo son condiciones básicas. La capacidad aeróbica es clave para sostener esfuerzos en espacios abiertos y participar tanto en transiciones ofensivas como defensivas, algo imprescindible en el fútbol actual.

Un tren inferior potente permite soportar contactos —como en el caso de Mohamed Salah o Takefusa Kubo—, mientras que otros perfiles destacan por su habilidad para evitarlos, como Bukayo Saka o Bradley Barcola.

Mentalmente

El extremo debe tener un carácter competitivo, ambición por superarse y perseverancia en cada acción. Es el jugador que más duelos uno contra uno afronta durante el partido, por lo que necesita una gran autoconfianza.

Bardghji / Instagram

El respeto de los laterales rivales se gana con rendimiento continuado. Un “ego positivo”, orientado al beneficio del equipo, ayuda a mejorar el rendimiento colectivo. También es fundamental rendir en los grandes partidos y en momentos de dificultad: resultados adversos, malas rachas o falta de acierto. Además, el extremo debe asumir la responsabilidad de generar ocasiones de gol, asistir y, en muchos casos, también marcar.

Extremos jóvenes que han destacado esta temporada

Diomande (19 años) – RB Leipzig

Ha disputado 25 partidos en Bundesliga, con cifras destacadas en goles. Internacional con Costa de Marfil, donde también ha aportado goles en sus primeras apariciones. Valor de mercado: 45 millones de euros. Una de las sensaciones de la temporada en Alemania: rápido, potente, desequilibrante y muy competitivo.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / EFE/FILIP SINGER

Keny Arroyo (19 años) – Cruzeiro

Ha jugado 8 partidos en el Campeonato Mineiro, con un gol, y ya ha debutado con la selección absoluta de Ecuador. Valor de mercado: 9 millones de euros. Muy habilidoso en el uno contra uno, con gran intuición para atacar la espalda de los defensores y desbordar en espacios reducidos.

Said El Mala (19 años) – Colonia

Suma 26 partidos y 9 goles en Bundesliga, además de participaciones con la selección sub-21 de Alemania. Valor de mercado: 40 millones de euros. Extremo poco habitual por su altura (1,87 m), pero muy coordinado en conducción a gran velocidad y con buen nivel técnico.

Rio Ngumoha (17 años) – Liverpool

Ha participado en la Premier League y en la Champions League, además de ser internacional sub-19 con Inglaterra. Valor de mercado: 20 millones de euros. Jugador muy atrevido en el uno contra uno, con gran dominio del balón en velocidad y capacidad de desborde en los últimos metros.

Rio Ngumoha, la nueva estrella del Liverpool / EFE

Ryunosuke Sato (19 años) – FC Tokyo

Ha disputado partidos en la primera división japonesa y ya ha debutado con la selección absoluta de Japón. Valor de mercado: 2 millones de euros. Extremo eléctrico, con cambios de ritmo y dirección muy agresivos. Destaca por su valentía en el uno contra uno y su capacidad de asistencia. Debe mejorar en el juego asociativo.

Óscar Pietuszewski (17 años) – FC Porto

Comenzó la temporada en Polonia (17 partidos y 3 goles) y en enero fichó por el Porto, donde ya ha sumado minutos y goles. Internacional sub-21 con Polonia. Valor de mercado: 12 millones de euros. Extremo potente, intenso, con buen cambio de ritmo y tendencia a jugar hacia dentro buscando portería.

Oskar Pietuszewski, con la camiseta de Polonia / EFE

Max Dowman (16 años) – Arsenal

Ha debutado con el primer equipo, además de participar con el filial y en la Youth Champions League. Internacional sub-19 con Inglaterra. Valor de mercado: 20 millones de euros. Jugador con mucha personalidad, atrevimiento y eficacia, acompañado de un notable nivel técnico-táctico. Gran proyección.

Talento y continuidad

Todos estos extremos han demostrado que pueden aspirar a ser jugadores de élite. Cumplen con los requisitos del fútbol moderno tanto en competiciones domésticas como internacionales. Sin embargo, la clave está en la continuidad en el rendimiento, en acumular minutos y en ganarse la confianza del entrenador.

Achraf Hakimi, jugador del PSG / @PSG_Inside

La confianza del técnico es determinante en el desarrollo del talento. En algunos casos, por criterio o visión, no llega en el momento adecuado, lo que obliga al futbolista a buscar oportunidades en otros clubes o a perseverar y aprovechar cada ocasión. También se ha dado el caso de extremos reconvertidos en laterales ofensivos —como Alphonso Davies o Achraf Hakimi—, decisiones que han resultado clave para el éxito de sus carreras. El talento está presente; ahora el reto es consolidarlo en la élite.