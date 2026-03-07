Atentos al mercado: delanteros centro 'top' en el escaparate

Lewandowski y Rashford analizando las posibilidades de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca en el Camp Nou / JORDI COTRINA

Estamos en la última fase de las competiciones nacionales e internacionales: ligas, copas y torneos europeos —Champions League, Europa League y Conference League—, además de las repescas y los partidos de preparación de las selecciones clasificadas para el Mundial que se disputará en Estados Unidos. A lo largo de la temporada han aparecido jóvenes talentos y muchos de ellos se han integrado de forma permanente en las primeras plantillas de sus clubes, convenciendo a los entrenadores de que pueden aportar, competir y ser importantes dentro del equipo. Algunos ya son titulares y, en ocasiones, incluso deciden partidos, como estamos viendo con futbolistas muy jóvenes en la élite.

Además de calidad futbolística, muchos de ellos han demostrado la madurez necesaria para afrontar las altas exigencias y la presión de competir al máximo nivel. La gran mayoría pertenece a clubes importantes, que luchan por ganar ligas o competiciones europeas, lo que aumenta todavía más la responsabilidad. Después de analizar en artículos anteriores los jóvenes talentos en la línea defensiva y en el centro del campo, en esta ocasión me gustaría destacar a algunos delanteros centro que han debutado esta temporada y han entrado en la dinámica del primer equipo.

¿Cómo debe ser un delantero centro de élite?

Hay que subrayar que es la posición con mayor exigencia dentro de un equipo. Requiere, además de calidad futbolística, una gran personalidad y una excelente gestión de la presión. Por esta razón es muy difícil encontrar un delantero centro muy joven —entre 17 y 19 años— que sea titular habitual en su equipo.

Técnicamente

Al tratarse, en la mayoría de los casos, de un jugador de área, el nivel técnico en los controles debe ser máximo, especialmente en controles orientados con un solo toque que permitan preparar la finalización o la asistencia, como hace Harry Kane. La eficacia en la definición con ambas piernas es fundamental, como demostraba Ronaldo Nazário.

La velocidad de ejecución en espacios reducidos es imprescindible —Romário fue un ejemplo perfecto—, así como el juego aéreo, tanto para finalizar como para prolongar balones, algo que domina Robert Lewandowski. También es importante la capacidad de asistir dentro del área o filtrar pases en profundidad cerca de la zona de remate, como hacía Marco van Basten, o el disparo potente y preciso desde media distancia, una de las virtudes de Zlatan Ibrahimović.

Existen delanteros que quizá no cumplen todos estos requisitos técnicos, pero poseen un gran olfato goleador y compensan con su efectividad, como Vedat Muriqi, De Frutos, Rasmus Højlund o Ante Budimir.

Tácticamente

El delantero centro debe saber jugar de espaldas a la portería dentro del área, proteger el balón y asociarse con pocos toques. La anticipación en el remate es clave, así como la capacidad de actuar con cierta polivalencia, incluso como mediapunta, como hacía Karim Benzema. También debe saber desmarcarse para recibir el balón en buenas condiciones o generar espacios para la llegada de compañeros desde la segunda línea. En situaciones de uno contra uno cerca de la portería tiene que ser capaz de desequilibrar y finalizar la jugada.

En las transiciones debe presionar en su zona y, tras recuperar el balón, salir con rapidez al contraataque, ya sea atacando la profundidad o cayendo a banda, algo que vemos en Kylian Mbappé. Históricamente también ha habido delanteros centro que no destacaban especialmente en el plano táctico, pero sí por su extraordinario instinto goleador y su enorme efectividad, como Erling Haaland, Samuel Eto’o, Gerd Müller o Gabriel Batistuta.

Personalmente me gustan mucho los delanteros que pueden rendir también como extremos y actuar en varias posiciones ofensivas, como Marcus Rashford, Ousmane Dembélé, Thierry Henry o Bradley Barcola.

Físicamente

La tendencia actual del fútbol apunta a delanteros con gran potencia física: altos, fuertes en el contacto y dominantes en el juego aéreo, como Haaland, Harry Kane, Lewandowski, João Pedro o Victor Osimhen. Sin embargo, también hemos visto grandes delanteros con un centro de gravedad bajo, explosivos en los primeros metros y con gran instinto goleador —como Lautaro Martínez, Romário, Sergio Agüero o Bebeto— que han demostrado poder rendir al máximo nivel en grandes equipos.

Es fundamental tener capacidad para soportar el contacto continuo con los centrales dentro del área o, en su defecto, saber evitarlo jugando con rapidez y pocos toques. El cambio de ritmo y la velocidad tanto en distancias cortas como largas son características básicas para un delantero centro moderno. Los puntas con gran movilidad, además, deben contar con una importante capacidad aeróbica.

Mentalmente

La fortaleza mental es clave para un delantero centro. Debe ser capaz de gestionar tanto los momentos de acierto como las rachas sin marcar, evitando la euforia cuando llegan los goles y el desánimo cuando estos no aparecen. El sosiego, la autoconfianza y el optimismo de cara a portería son fundamentales. También lo es la velocidad mental para interpretar el juego en situaciones de máxima presión y exigencia competitiva.

Un delantero debe demostrar ambición, carácter ganador y constancia en el rendimiento. Tiene que saber gestionar tanto la titularidad como la suplencia, siempre con responsabilidad y compromiso con el equipo. Un cierto “ego positivo” suele caracterizar a muchos grandes goleadores, pero nunca debe imponerse al colectivo, ya que el delantero depende también del trabajo de sus compañeros. El atrevimiento y la valentía son cualidades esenciales para un rematador agresivo de cara a portería.

Jóvenes delanteros que han destacado esta temporada

Mikkel Hansen (17 años) – Bodø/Glimt

Gran talento ofensivo. Debutó con el primer equipo con solo 16 años y en sus primeros ocho partidos marcó siete goles. Ha participado también en la Champions League y es capitán de la selección sub-17 de Dinamarca, con la que ha marcado nueve goles en diez partidos. Valor de mercado: 1 millón de euros.

Dastan Satpayev (17 años) – Kairat Almaty / Chelsea

Delantero veloz y potente, fichado por el Chelsea para la temporada 2026/27. En 12 partidos de la Champions League (fase previa y fase de liga) ha marcado cuatro goles. Internacional absoluto con Kazajistán, con un gol en seis partidos. Valor de mercado: 3 millones de euros.

Neiser Villarreal (19 años) – Cruzeiro

Recién fichado por Cruzeiro procedente de Millonarios (Colombia). Ya ha debutado en la liga brasileña y destacó especialmente con la selección sub-20 de Colombia, con la que marcó 15 goles en 22 partidos. Tiene muchas posibilidades de convertirse en un delantero de referencia en el campeonato brasileño. Valor de mercado: 3 millones de euros.

Chido Obi (18 años) – Manchester United

Delantero danés de origen nigeriano. Esta temporada ha destacado en la Premier League 2, donde ha marcado nueve goles en 15 partidos. Sobresale por su físico, movilidad y capacidad rematadora. Por su estilo de juego recuerda a Marcus Rashford y todo apunta a que pronto tendrá oportunidades en el primer equipo del Manchester United. Valor de mercado: 5 millones de euros.

Sami Bouhoudane (17 años) – PSV

Delantero potente, fuerte en el contacto y con una notable efectividad de cara a portería. Llamó la atención en la Youth League, donde marcó cuatro goles en cuatro partidos. Internacional sub-21 con Países Bajos. Valor de mercado: 1 millón de euros.

Enzo Molebe (18 años) – Olympique de Lyon / Montpellier

Cedido al Montpellier hasta junio. Delantero rápido, con buen físico, capacidad de regate en espacios reducidos, movilidad y definición en los últimos metros. Ha debutado con el primer equipo del Lyon tanto en la liga como en la Europa League. Internacional sub-19 con Francia: seis partidos y tres goles. Valor de mercado: 500.000 euros.

De promesa a realidad

Como hemos señalado, jugar como delantero centro es probablemente la posición con mayor presión en el fútbol, ya que su principal responsabilidad es marcar goles. Al mismo tiempo, depende en gran medida del trabajo de sus compañeros en la construcción del juego, las asistencias y la creación de ocasiones.

Para recibir buenos balones también debe ser solidario en las transiciones defensivas y generoso cuando la jugada requiere asistir a un compañero mejor situado. La polivalencia ofensiva aporta un valor añadido al delantero —como en el caso de Rashford— y en el fútbol actual es casi imprescindible para un ‘9’ moderno. Por mucho talento que tengan, no todos estos delanteros encajan en cualquier gran equipo. Su rendimiento depende también del sistema de juego y de las exigencias tácticas de cada entrenador.