Atentos al mercado: defensas 'top' en el escaparate

La joya de Luka Vuskovic en el entreno con Croacia / @HNS_CFF

Tras siete meses de competiciones nacionales e internacionales, con el foco puesto tanto en las grandes ligas como en los torneos de selecciones y la Youth Champions League, el mercado empieza a dibujar una tendencia clara: la irrupción de jóvenes defensas con presente competitivo y techo de élite. El seguimiento constante a LaLiga, a las principales ligas europeas y a los campeonatos Sub-17, Sub-19 y Sub-21 permite identificar perfiles que ya compiten al máximo nivel o están a punto de hacerlo.

Defensa de élite

Pero ¿qué debe tener un defensa joven para convertirse en un ‘top player’? Más allá del talento natural, el central moderno necesita calidad técnica para salir jugando con solvencia: controles orientados, precisión en corto y en largo, lectura para conducir o filtrar el pase adecuado y dominio del juego aéreo en ambas áreas. En el caso de los laterales, a esas virtudes se suma la capacidad de desborde, profundidad y centro preciso, además de criterio en la toma de decisiones en campo rival.

Tácticamente, el central debe dominar su zona, anticipar y sostener la línea defensiva con personalidad. La lectura de las transiciones, especialmente tras pérdida, es clave. El lateral, por su parte, está obligado a interpretar cuándo proyectarse y cuándo cerrar, con incidencia tanto en la construcción como en la finalización.

En el plano físico, la altura es una ventaja para el central, aunque no determinante. La agilidad, la velocidad y la potencia en el contacto marcan diferencias reales en la élite. En los laterales, la capacidad aeróbica es esencial por su recorrido constante. Y mentalmente, ambos perfiles comparten exigencias: liderazgo, gestión de la presión y resiliencia tras el error. El central, además, debe tener voz y mando desde atrás.

Siete nombre propios

LUKA VUSKOVIC (18 años) – Hamburgo – central derecho / Valor de mercado: 40M

Junto a Pau Cubarsí, es el central con más talento y proyección del fútbol europeo. Suma 2 partidos con la selección absoluta de Croacia y todo apunta a que estará en el Mundial de USA este verano.

Titular indiscutible en el Hamburgo, donde juega cedido por el Tottenham, es uno de los mejores centrales de la Bundesliga: en 19 partidos ha marcado 4 goles. Futbolista inteligente, con muy buen físico, calidad técnico-táctica y una madurez impropia de su edad. Preparado para retos mayores.

JOAO VICTOR DE SOUZA (19 años) – Tottenham – lateral izquierdo / Valor de mercado: 10M

Fichado por el Tottenham en enero procedente del Santos por 15M. En Brasil disputó 38 partidos con el primer equipo y 12 con la selección Sub-17. Por su rendimiento, Carlo Ancelotti le sigue de cerca para la absoluta.

Ya debutó en Premier ante el Manchester United y está en pleno proceso de adaptación. Lateral brasileño de perfil ofensivo, asociativo y con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

HONEST AHANOR (17 años) – Atalanta – central izquierdo / lateral izquierdo / Valor de mercado: 25M

Incorporado por la Atalanta desde el Génova por 16M + 4M en variables. Esta temporada ha jugado 15 partidos en Serie A y 6 en Champions. Destaca por su físico, potencia y fuerza en los contactos.

Puede actuar también como central zurdo, interpreta bien las transiciones y se incorpora al ataque con criterio y velocidad.

FINN JELTSCH (19 años) – Stuttgart – central derecho / Valor de mercado: 25M

Ha participado en 16 partidos de Bundesliga, no siempre como titular, y en 7 de Europa League. Internacional Sub-21 con Alemania y con proyección de absoluta.

Central con buena salida de balón, lectura de las transiciones defensivas, capacidad de anticipación y agresividad positiva en los duelos.

DAVID BOLY (17 años) – PSG – lateral derecho / Valor de mercado: 5M

Formado desde pequeño en la cantera del PSG. Debutó con el primer equipo en la Copa de Francia y actualmente juega en el Sub-19. Internacional Sub-19 con Francia, destacado en la Youth League y con proyección clara hacia el primer equipo.

Equilibrado en defensa y ataque, con buena capacidad asociativa y desborde en las incorporaciones. Difícil de superar por su velocidad, agilidad y cambio de ritmo.

NICO O’REILLY (20 años) – Manchester City – lateral izquierdo / Valor de mercado: 40M

Uno o dos años mayor que los anteriores, pero destaca por su irrupción esta temporada: 25 partidos en Premier con 2 goles y 7 en Champions, donde marcó ante el Real Madrid y completó un encuentro de alto nivel.

Ya ha debutado con la selección absoluta (2 partidos) y tiene opciones de estar en el Mundial de USA. Si mantiene esta progresión, puede convertirse en uno de los mejores laterales de Europa.

JONATHAN KALIMINA (17 años) – Kafue Celtic (Zambia) – lateral izquierdo / Valor de mercado: 5M

Este último ya fichado por el Salzburgo para la temporada 2026/27. Mientras tanto, es titular indiscutible en su club en Zambia y brilló en el último Sub-17 africano. Lateral con gran capacidad aeróbica y buen nivel técnico.

Debe mejorar en transiciones, táctica defensiva y gestión del esfuerzo, pero su talento y el contexto formativo del Salzburgo favorecen su progresión.

De promesa a realidad

El paso más complejo para todos ellos es consolidarse en el primer equipo. Para un defensa, el margen de error es mínimo y la presión mayor, ya que cualquier fallo puede traducirse en gol. Influyen también el contexto del club, la confianza del entrenador y la competencia interna.

El talento técnico, físico y mental es imprescindible, pero no suficiente. La élite exige constancia diaria, humildad y fortaleza para soportar la presión. Solo con esa combinación los jóvenes defensas podrán transformar la promesa en realidad y asentarse entre los mejores.