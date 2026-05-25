Atención, el Real Madrid acaba de descubrir la democracia

La última vez que el madridismo acudió a las urnas... ¡Lamine Yamal ni siquiera había nacido! Fue en 2004, hace ya 22 años, cuando Florentino Pérez revalidó su mandato con el 91% de los votos. El presidente electo se impuso con un resultado propio de un congreso comunista búlgaro, y desde entonces ha renovado su cargo de forma automática, sin contrincante, sin elecciones y sin oposición alguna.

Por eso, la noticia del año es que, tras dos décadas de hegemonía absoluta, el emperador tendrá que bajar otra vez al fango para contrastar su proyecto con el de otro candidato. La sorpresa saltó este sábado, cuando el empresario Enrique Riquelme consiguió 'in extremis' un aval de 193 millones de euros, consiguiendo saltar en el último segundo la barrera infranqueable que había construido el actual presidente para evitar que nadie se presentara.

Riquelme lo ha logrado contra todo pronóstico, a pesar de que el aval fue denegado por la gran banca española y que tuvo que acudir, sobre la campana, a un acuerdo surrealista con Andbank. Es decir, que el primer dato electoral que conocemos es que el opositor a Florentino Pérez se ha podido proclamar candidato solamente porque se lo ha permitido el banco de otro país, un dato que habla por sí solo del funambulismo político que ha tenido que darse para que el madridismo pueda ejercer un derecho tan elemental como el de acudir a las urnas.

Sin embargo, lo imposible a veces ocurre, y el Real Madrid se encuentra de golpe y porrazo con unas elecciones a vida o muerte, mucho más inciertas e imprevisibles de lo que anuncian los medios de la capital. No solo porque las urnas pillan a Florentino en el peor momento de su carrera pública -tras una patética comparecencia ante los medios que ha sido el hazmerreír del mundo del fútbol- sino porque se ha encontrado de bruces con un candidato fresco, joven, y bien asesorado, que recogerá de entrada hasta el último voto del malestar creciente que habita en el club, hastiado de un régimen que lleva años tapando sus miserias, sea el esperpento del ruido del Bernabéu, sea su catastrófica gestión deportiva de los dos últimos años.

Cierto, Riquelme ya ha tirado de la previsible demagogia anti-Barça del 'caso Negreira', pero ya se sabe que en el fútbol nadie se libra de abrazar al populismo si quiere acceder al poder. Lo que es seguro es que, veintidós años después, el madridismo ha descubierto la democracia y este es un camino que se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba.

Paradojas de la vida, no sabemos lo que votarán los socios del Real Madrid, pero sí sabemos lo que votarían masivamente los del Barça: que gane Florentino, y que se alargue la bendita decadencia de su eterno rival.