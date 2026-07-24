Aston Martin vende más motos (y humo) que coches

El 24 de agosto de 2003 España amaneció sin atisbo de obtener en su futuro ningún título de campeones del mundo ni de fútbol ni de Fórmula 1. Hoy ya tiene dos de cada especialidad.

Aquel día Don Fernando Alonso Díaz ganó su primer Gran Premio, lo que daría pie al primero de sus dos campeonatos de pilotos de F1 y, de aquella manera, convertía en realidad algo que hasta el momento parecía un sueño irrealizable.

En Budapest hacía un calor sofocante, que recuerdo como un agobio inmenso. Entonces nos parecía imposible que el termómetro pudiera escalar más arriba de los 32 grados que marcaba a la sombra aquel día, o de los 40 que abrasaban el asfalto. Hoy aquella temperatura nos parece casi primaveral, y estamos acostumbrados a que el piso de los circuitos esté alrededor de los 50 grados.

Creíamos que el clima mundial no iba a cambiar nunca, y era muy grande la tentación de pensar que ganar una carrera podía llegar a ser algo circunstancial, ni que fuera por el dominio de los Michelin que calzaba el Renault del asturiano por encima de los Bridgestone de competidores.

Sobre lo primero ya saben cómo están las cosas, aunque Trump y otros mentecatos lo nieguen, y para Alonso aquella fue la primera de las otras 31 victorias que llegaron con el tiempo. A todo se acostumbra uno: al calor, y también a los éxitos.

Pero mientras lo de del infierno meteorológico no parece tener freno, la esperadísima victoria número 33 del español no llega. Ni -visto lo visto- se le espera.

16 años después del “Iniestazo” muchos españoles vieron por primera vez como la Roja ganaba una estrella, esta vez gracias al tanto de otro culé, Ferran Torres. Pero si desde lo de Johannesburgo a lo de Nueva York ha transcurrido tanto tiempo, también han caído muchas hojas de almanaque desde la última victoria de Alonso (Circuit de Catalunya, 2013) y bastantes más desde su segundo título mundial (en Brasil, octubre 2006). Y a eso sí que no se acostumbra uno; ni quiere hacerlo.

Tras la castaña que está siendo el AMR26, en Aston Martin nos aseguran que este fin de semana, en el Hungaroring (oh, el destino…), aparece la versión B de uno de los monoplaza más decepcionantes de la historia. Y, ¿saben qué pasa?: que no me lo creo. Que nadie se lo cree. Porque tras tantas promesas y falsas expectativas, uno se vuelve escéptico ante estos trileros que metieron en el cubilete de su farsa la esperanza de miles de aficionados, algunos de los cuáles no vieron aun ningún título mundial de un piloto español… y puede que tampoco lo hagan en el futuro.

Mi admirado Antonio Jorge Larruy me enseñó que para “desilusionarse” primero hay que “ilusionarse”… y que esto es algo que no hay que hacer nunca si nos ceñimos a la definición etimológica de la palabra raíz, “ilusión”, que como primera acepción según nos indica el Diccionario de la Lengua Española de la RAE es: “concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos”. Pues vaya.

Cupra Terramar / Cupra

El equipo de Silverstone nos ha engañado, jugando con nuestra “ilusión”. No, aunque su coche sea de color verde, este jamelgo que tanto nos ha hecho recordar aquella frase de “a GP2 engine” no será como el sapo que se transforma en el príncipe encantado que fue, como nos contaron los hermanos Grimm, ni Adrián Newey es la princesa cuyo beso neutraliza el hechizo que le transformo.

Los milagros, en Lourdes, pero no en Silverstone.

El Aston Martin agoniza los sábados, sufre para no pasar del 104% de tiempo máximo, y en carreras como la de Spa le doblan no solo una, sino incluso dos veces.

Que nadie crea que ahora, de la noche a la mañana, va a estar peleando por la victoria, y tal vez ni por los puntos. Ojalá pueda hacerlo para hacernos olvidar que es un coche casi peor que el Manor de 2016, o el esperpento que fue el HRT.

No hay dos sin tres. Que al menos la tercera estrella de la Roja no tarde tanto como lo está haciendo la de F1 para España.