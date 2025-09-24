Asegurar la seguridad en un Camp Nou espectacular

Así está el nuevo Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El periodista de SPORT Ferran Correas visitó ayer, martes, las instalaciones del Spotify Camp Nou junto a otros colegas de profesión, en una buena iniciativa del departamento de comunicación del club. Al llegar a la redacción, fuimos muchos los que lo fuimos a interrogar. “Será el mejor estadio del mundo. Es espectacular”, dijo Correas con la sinceridad que lo caracteriza.

Minutos antes, la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, había asegurado que el remodelado estadio era el más seguro de España, mientras afirmaba que no perdía la esperanza de volver el próximo domingo. En realidad, era un último intento de presión al Ayuntamiento ya que, a esas horas, algunos directivos y ejecutivos del club ya sabían que era imposible volver al estadio contra la Real Sociedad.

La presión no surtió efecto y, horas más tarde, los técnicos del Ayuntamiento no validaron el regreso. Desde el consistorio reconocen que las mejoras han sido notables, pero todavía hay problemas en los accesos y algunos otros detalles que impiden garantizar la seguridad exigida. Por tanto, ningún técnico municipal accedió a firmar los informes sin la certeza de que todo estuviera conforme a la ley.

Dicho esto, ambas partes indican que todo puede estar listo el 18 de octubre para el partido de Liga contra el Girona. Otro tema es la Champions, la UEFA exige otras demandas y habrá que lograr una autorización especial para cambiar de estadio a mitad de la primera fase.

Decía el presidente Laporta que, por una cuestión deportiva, económica y social, el Barça necesita regresar cuanto antes al Camp Nou. Y lleva razón, pero no hay nada más importante que poder garantizar la seguridad.

No obstante, a estas alturas y con un notable retraso acumulado, ya no viene de tres semanas. Por tanto, más vale no correr riesgos innecesarios con los socios y aficionados que entren el primer día. Eso sí, todo lo que nos están enseñado, tiene muy buena pinta.