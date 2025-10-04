Por una asamblea ética y transparente

La directiva rendirá cuentas a los socios el próximo 19 de octubre / FC BARCELONA / SPO

Siempre he creído que una cosa no es justa porque lo diga la Ley. Es Ley precisamente porque es justa. La aplicación del espíritu de la Ley es más importante que su propio contenido.

El FC Barcelona ha decidido, una vez más, realizar la próxima asamblea de socios compromisarios de forma única y exclusivamente telemática. Será el próximo domingo 19 de octubre. Se acoge a una norma introducida de forma excepcional en la Llei de l’Esport en plena pandemia. Ya no hay COVID, ya nos podemos reunir todos. Entonces, ¿qué justificación esgrime el FCB para hacerla única y exclusivamente telemática?

La obligación de los responsables del FCB es organizar una asamblea lo más participativa posible y facilitar que así sea: una fiesta del barcelonismo el día que tienen sus propietarios de hacer sentir su voz. El formato híbrido (presencial y telemático) así lo garantizaría. No es una reunión de vecinos de una comunidad. Hay muchísimos compromisarios que no se sienten cómodos delante de una cámara o nunca han hecho una videoconferencia, especialmente las personas de más edad.

Además, Joan Laporta ha vuelto a mentir a todo el mundo. Prometió a representantes de un nutrido grupo de opinión que la haría híbrida. Y públicamente se comprometió con Joan Gaspart en una reciente asamblea que así sería. No quiero ni imaginarme cómo estaría de activo el Twitter de Elena Fort si esto llegan a hacerlo otros presidentes. Es una pena que la garante de la transparencia y la ética en el FCB se haya pasado al lado oscuro.

¿Qué les costaba hacerla también presencial? ¿Más dinero? En lo único en lo que no debería escatimar el FCB es en tratar a sus socios como se merecen. Han aniquilado la Grada d’Animació por su soberbia en no querer dialogar con sus integrantes, la atención en la OAB acumula cientos de quejas...

Unos socios le enviaron una carta el pasado mes de febrero al Compliance Officer del FCB, Sergi Atienza, haciéndole preguntas por la elección de la empresa New Era Visionary Group como nuevo operador de telecomunicaciones del club y como comprador del derecho de explotación de asientos VIP. Ocho meses después aún no se ha dignado a responderles. En fin, socialmente hablando, esta es la peor junta en la historia del FCB.

¿Y saben lo peor? Que no me fío un pelo del funcionamiento de la Asamblea. El año pasado hubo premeditación y confabulación para meter a Xavier Sala i Martín en una sala de la Oficina de Atenció al Barcelonista, a un palmo de distancia del Audiori 1899. Se tejió un plan, hubo una reflexión previa y una maduración de la intención para que el economista interviniera. Le dieron ocho minutos para que convenciera a los presentes.

En todo ello hubo cómplices, como la directora del área social, Anna Aznar, que hizo acompañar a Sala i Martín por un empleado del club a su ‘escondite’, donde usó un ordenador de la entidad. Cuando Sala i Martín intervino, Laporta y Elena Fort (como mínimo ellos) sabían que estaba hablando desde el otro lado de la pared. No entiendo cómo la responsable de la Comisión de Ética del FCB se prestó a ello. Peor aún, que haya pasado un año y nadie, absolutamente nadie, haya dado una explicación o una disculpa. Un año callados. Y quien calla, otorga.

¿Cómo vamos a fiarnos de personas que fueron capaces de pergeñar y urdir un plan así? ¿Cómo se contabilizan los votos? ¿Qué empresa verifica los mecanismos? ¿Qué garantías de seguridad hay? ¿Por qué tienen miedo a una asamblea presencial?