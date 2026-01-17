Ni una asa de las 5 por las 15

En tiempos - lamentablemente no demasiado lejanos - en los que el Madrid no dejaba de coleccionar Copas de Europa, algunos - no fuimos muchos - luchamos por poner en el foco la ausencia de un modelo futbolístico claro, una patente falta de identidad y una inferioridad manifiesta en el juego ante muchos de sus rivales. Ganaron, la mayor parte de las veces, por la magia individual de varias de sus estrellas, por el nivel mental y competitivo de la plantilla y, por qué no decirlo, por la ausencia de VAR, al menos, en tres de las últimas seis Champions. Pero salvo en la final de Cardiff y la de Lisboa frente al Atlético, jamás fue un equipo dominante en el rectángulo. En el resultado sí, en el juego no. Sólo el talento y el azar impidieron que, habiéndolo merecido, cayeran en muchas de esas noches. El Bayern, la Juve, el City, el Psg o el Liverpool pueden dar fe.

A la vez, en la defensa de este asunto, rebatimos tópicos. Uno, la mística del Bernabéu. Una milonga sideral basada en las gestas del Madrid de Di Stefano y del régimen, en la Quinta del Buitre o en la reciente etapa con Cristiano al frente, tramos que compendian los mayores mitos del madridismo. Se lo llevaban por el nivel que ostentaban, como el Dream Team sentenciaba ligas en el último suspiro, el Barça de Rijkaard, con diez, hundía al Arsenal en París, Iniesta abría en Stamford las puertas del Sextete o Pedro forzaba la prórroga ante Estudiantes con todo perdido. Cuando la 10 del Madrid lució en la espalda de Lass Diarra, los milagros se fueron como las nubes. Cinco años sin pasar de octavos y doce sin llegar a una final. Por no recordar las más de tres décadas que invirtieron entre la sexta en Bruselas - 1966 - y la séptima - 1998- en Amsterdam. La mentira volvió a confirmarse en La Mancha. La camiseta y el escudo no han cambiado, pero ya no valen ni para remontarle al Albacete.

Siempre he creído que, en la gestión de una crisis deportiva, la gran diferencia es que el Barça tiene el hilo que le guía y que, tarde o temprano, le permite enganchar el botón. Abre el cajón y ahí está, puede que empolvada, la fórmula de la Coca-Cola: modelo, Masía y piezas diferenciales. Por eso, cuando va a Chamartín, aunque sea con bajas y fuera de forma, quiere el balón y se planta en campo contrario. No se agazapa atrás, como si fuera un equipo de 2a Rfef. Como el Madrid, en Jeddah. Por eso, cuando gana en Europa, también lo hace en la Liga. Por eso, sus ciclos ganadores trascienden al fútbol y al deporte. Porque el legado que deja en el juego pesa el triple. Por eso, levanta menos Champions. Por el riesgo que asume y por la finura que precisa para tener éxito. Por eso, cuando el Madrid eliminó a Guardiola colgado del travesaño, dije que prefería perder como el City que ganar como el Madrid. Por eso, no cambio ni una asa de las cinco del Museu por las quince de Concha Espina. Ni haber visto los 17 años de Messi, o a Xavi o a Iniesta, por las 6 de 11 del Madrid. Ni media oreja de Lamine por las dos piernas de Mbappé. Y no, no cambio el ADN por nada. Menos aún por una gestión desnortada y caduca que convierte a los entrenadores en lacayos de los futbolistas, algo de lo que el Barça tampoco se libró hace poco. En el Camp Nou, no sólo vale ganar. Ni hacerlo de cualquier manera. Así nos lo transmitió Johan. Y así seguirá siendo . Ganar debe ser una consecuencia del juego. Si juegas a no perder y pierdes, ¿qué te queda? Nada.