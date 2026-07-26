Si Arteta pregunta, es porque Florentino tiene la puerta abierta

El Arsenal ha preguntado por Vinícius y medio mundo lo ha vivido como el bombazo del verano. No lo es. Lo relevante no es que un grande de la Premier llame a la puerta, sino que esa puerta lleve meses abierta. Y la abrió el propio Madrid.

El fondo de todo esto no está en Londres, está en la renovación que no llega. Vinícius y el club no terminan de ponerse de acuerdo, y mientras esa firma no aparece, cualquier movimiento ajeno deja de ser un rumor para convertirse en una posibilidad real. El interés del Arsenal no es la causa del problema. Es su primera consecuencia.

El Madrid defiende su política salarial, y hace bien en no romperla a la ligera. Pero una cosa es sostener una línea y otra muy distinta dejar que el tiempo juegue en contra. Cada semana sin acuerdo acerca un poco más a su buque insígnia a la salida y resta al club capacidad de decidir. Cuando un contrato se agota, el que manda ya no es la entidad: es el calendario.

Y ahí aparece el verdadero dilema. Renovar, vender o esperar. Renovar es lo que todos dan por hecho y lo que nadie acaba de cerrar. Vender suena a rendición, a soltar a un jugador que todavía debería marcar una época. Y esperar es el camino más peligroso, porque puede terminar con Vinícius saliendo por la puerta de atrás y sin dejar un euro. Ninguna de las tres es cómoda, y el Madrid tendrá que escoger.

Conviene, por eso, no despistarse con el ruido inglés. El Arsenal no decide nada aquí; solo ha olido una oportunidad que otros crearon. Lo único que cierra este asunto es una firma, y esa firma depende de una sola casa. Mientras no llegue, cada verano será temporada abierta. Y el reloj, que no entiende de escalas ni de discursos, seguirá corriendo.