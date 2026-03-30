Arrodillados ante Mbappé, rendidos a Vinicius

Cuando Mbappé llegó al Real Madrid en 2024 lo hizo a un vestuario ganador, que venía de ser campeón de Europa y de Liga. Las salidas y sus propios méritos dejaron a Vinicius como el gran líder de la plantilla hasta que el fallido Balón de Oro desmoronó su confianza. Su despeñamiento permitió al francés dar un paso adelante después de asumir un perfil bajo inicial que le sumió en una espiral decadente.

Hasta la fecha, los dos futbolistas franquicia del club han sido incapaces de moverse en un camino paralelo. Cuando uno aparece, el otro se diluye. Si a comienzo de temporada, con Xabi Alonso, Mbappé fue el sostén goleador de un conjunto taciturno, tras el cese del vasco, Vinicius ha recuperado la sonrisa con Álvaro Arbeloa para volver a ser uno de los jugadores más dominantes de Europa.

El Real Madrid afronta el tramo crucial de un año lleno de problemas con ambos en plenas condiciones. O eso es lo que ha querido demostrar Mbappé en el parón con Francia, donde su entorno ha marcado territorio con la filtración a la prensa de su país de un mal diagnóstico de rodilla por parte de su actual club. Una información tan cierta como interesada que, meses después, ha generado una crisis de reputación.

Mientras Mbappé se afanaba en desmentir un scoop que le protege de cara a lo que pueda pasar en las próximas semanas, Vinícius se dedicó a pachanguear con Brasil. Un ataque al orgullo patriótico que supone vestir la verdeamarela y que ha provocado todo tipo de comentarios corrosivos hacia quien debe ser el líder del combinado que dirige Ancelotti, un pentacampeón que no suma una estrella desde 2002.

Brasil, decidme qué se siente

A Vinicius esta carga del pasado no le pesa. Él saca siempre que puede a relucir los dos dedos con los que señala el parche de las 15 Champions y, de paso, mandar a Segunda a algún rival. Le sirve, además, para recordar las dos Copas de Europa que ha ganado con un papel decisivo. “Solo pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo”, dijo un futbolista al que incluso se le escapó el portugués en una respuesta.

Después de perder 1-2 contra Francia, precisamente por un gol del reaparecido Mbappé, Vinicius escuchó tal cantidad de improperios por su pobre rendimiento que parecía Renaldo, aquel mítico fichaje fallido del Deportivo que se presentó como “una mezcla entre Ronaldo y Rivaldo”. Brasil no levanta cabeza desde que su jefe de prensa apartase al gato Hexa en una comparecencia en el Mundial de Qatar.

Mbappé: “He jugado 2 Mundiales, he ganado uno, y ya has visto cómo he llegado, jugando todos los partidos con mi club” / Andrés Onrubia

Vinícius vivió ese momento y, por tanto, sabe que todo lo que pueda hacer está de más hasta que el destino no arregle la suerte de la canarinha, por la que se desvivió Raphinha para dinamitar la temporada del Barça. La mayor paradoja que vive ahora el Real Madrid es saber cómo encajará su delantero más decisivo en el esquema de ora et labora con el que Arbeloa ha consolidado su puesto de trabajo.

Mbappé es un jugador tan decisivo como delicado. Dos virtudes que pueden ser compatibles, siempre y cuando quienes compartan escuadra con el francés se arrodillen ante él y su rodilla incorrupta, la derecha que fue sacrificada por los malos diagnósticos con los que se ha cubierto ante una posible recaída. Del otro lado de la mesa, Vinícius, quien ha logrado, de nuevo, que el madridismo se rinda a sus pies. Por eso avisó de sus molestias tras perder con Brasil, tomándose muy en serio lo de que esto es un “parón” antes de lo que verdaderamente importa.