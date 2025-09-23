Todos somos arquitectos

El Estadi Olímpic de Montjuic, blindado para preparse para recibir al FC Barcelona / Valentí ENRICH / Sport

¿Quién no ha visto las últimas imágenes difundidas por el club sobre el estadio? Parece que está para entrar mañana. Todo, absolutamente todo, tiene tintes surrealistas. No me lo puedo creer, ni me alcanza el raciocinio lo que está pasando y como está ocurriendo. Despropósito logístico y comunicativo mayúsculo.

El Nou Camp Nou, un maravilloso proyecto que imaginó un estudio de arquitectura catalán de gran prestigio, Pascual Ausió Arquitectes, que finalmente no ha pintado nada; es la primera nota discordante de esta historia.

Propusieron un estadio abierto, totalmente lo contrario a los búnkeres que actualmente se construyen, en el que la luz entraba de afuera hacia adentro, sin lucecitas de discoteca de polígono como la mayoría, y con balcones abiertos donde desde el estadio se podía ver la ciudad.

¿Qué quedará de eso? Lo veremos. El estadio final no tendrá ni nombre ni apellido de arquitecto o estudio de arquitectura significado. Esto tampoco importa mucho, pocos lo tienen, como el actual Wembley de Norman Foster.

Seguramente hoy escribiré el artículo con menos carga subjetiva desde que opino en este medio, porque ni entiendo nada, ni alcanzo a hacer un diagnóstico certero. Todo el proceso para tener nuestra nueva casa es más que tortuoso.

Laporta... y Bartomeu

Aplica a esta directiva, pero también a la de Bartomeu, que vendió el proyecto con todo fasto, pero no supo arrancarlo, pese a tener un comisionado norteamericano fichado con sueldo de jugador de sección, más que de ejecutivo.

Laporta, en un ejercicio de laportismo, tuvo agallas, por no calificarlo de una forma más zafia, en el peor momento y en el más crítico del club, para atreverse a hacerlo realidad. Primera piedra, financiación altamente costosa, exilio a la distante Montjuïc y, para mayor sinrazón, una constructora turca, que gana el segundo concurso sin grandes credenciales.

Las garantías de ser la más veloz y asumir una penalización diaria, si no lo entregaba a tiempo (veremos qué pasa con eso), era razón suficiente. Más, el club hizo campaña para anunciar a bombo y platillo que había llegado el momento, así como también vimos al presidente regocijarse en el césped como un niño pequeño lo hace la primera vez que toca la nieve. ¿Por qué hacer ambas cosas si aún no se tenía el ok?

No soy capaz de opinar, como lo hace todo quisqui en las redes sociales, ni tampoco sobre porqué el Ayuntamiento no da la licencia al Barça. Seguramente tiene más razones objetivas que subjetivas y depende más de técnicos que de políticos (a los que también se critica fácilmente). Mientras tanto, dos partidos en el Johan y vuelta al Estadi Olímpic. Suena todo a improvisación, ¿no?

Volvamos cuando volvamos, veremos también con qué criterio se podrá volver y cuántos lo podrán hacer; complejo no, lo siguiente. Por tanto, aún queda tela por cortar. Hay lío para rato y nos sobran pseudo arquitectos opinadores que no han pisado el estadio. El coste final también tocará desvelarlo algún día. Yo solo sé que no se nada.