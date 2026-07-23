Argentina estuvo muy bien

Estos días post victoria de la selección española de fútbol, se habla por activa y por pasiva del juego sucio exhibido por la selección argentina. Todo el mundo del fútbol, y al decir mundo me refiero a la acepción más amplia de la palabra, habla del vergonzoso comportamiento de los albicelestes. Pues no. Ni hablar. Yo quiero llevar la contraria a tantos y tantos aficionados irritados por tanta marrullería.

Los argentinos estuvieron impecables según sus posibilidades. Hicieron lo único que podían hacer. Ellos recurrieron a todas y cada una de las posibilidades de las que disponían para intentar ganar un partido que se les puso muy complicado.

Cuando te enfrentas a un equipo tan superior técnicamente, bien organizado en defensa y medio campo, con una capacidad muy superior a la tuya y además con el único objetivo de ganar honestamente, es decir, por méritos propios a base de proponer y construir, entonces es normal que recurras a las pocas opciones que te da tu falta de recursos. La patada, el empujón, el fingir la agresión, la protesta continuada al árbitro, el lloriqueo y en definitiva la vergüenza de verse superado por un equipo mucho mejor que el tuyo exige sacar lo mejor de ti cuando no tienes nada que sacar es muy duro.

Ante tanta inferioridad ¿Qué queda? Pues como les diría Scaloni: “hay que ser un chanta en la cancha.” Así que hoy he hecho el esfuerzo de comprender a los pobres jugadores argentinos, los cuales no les quedaba otra que destruir como fuera lo que España construía. Cuando no hay argumentos futbolísticos no te queda otra que dar patadas y enturbiar el partido.

Así que por favor dejen en paz a la selección argentina, y dejen en paz a Messi, que el pobre se sintió tan brutalmente insultado por Cucurella que se fue a chivar al árbitro a ver si arrancaba una roja y con ello tal vez poder cambiar el rumbo del partido.

Los jugadores de Argentina han de sentirse orgullosos porque hicieron todo lo que tenían a su alcance, golpes, patadas y llorería continuada. Claro que sí! Dicen que quién hace lo que puede no está obligado a más.

En otro orden de cosas, y dejando a Messi y los suyos a parte, como barcelonista me siento muy orgulloso de los ocho jugadores de La Masia que contribuyeron al campeonato mundial, es tan bonito saber que han crecido juntos con una filosofía que ha cambiado el estilo de juego de la roja y que le ha dado dos mundiales. Estos días en todos los noticieros del mundo se habla del efecto Masia, del carácter que el Barça y su escuela han dado al fútbol. Ese fútbol propositivo, honesto y técnicamente bonito.

Ver a Cubarsí enfrentándose a los mejores delanteros del mundo con la calma y perfección como lo ha hecho, me ha enamorado, del mismo modo de ver a Olmo dando una lección de juego, y aunque Lamine no haya estado en su gran momento, ha generado mucho para que se beneficiara el equipo.

En fin, ha sido también una gran satisfacción para los culers ver el éxito de la selección sin un solo jugador del equipo rival, el cual siempre solía apropiarse, por nombres, de los éxitos de la roja.

Ahora hay que volver la mirada hacia el club y seguir con atención las maniobras de Deco para mejorar al equipo. Se espera con impaciencia la resolución de algunos casos, el de Julián el primero, un Julián que no ha brillado en el Mundial y que algunos empiezan a desear que no venga, el de Ferran también, que se lo quieren quedar, ¡Cómo no! Los del PSG. Espero que si se marcha paguen las ganas. Basta de abaratar jugadores. También el caso de Casadó, el cual me gustaría que estuviera siempre en el Barça. En fín, se vienen días bonitos y auguro buenas noticias muy pronto.