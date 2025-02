Los árbitros no deciden la Liga

Dani Ceballos se queja a Muñiz Ruiz en el Espanyol-Real Madrid de LaLiga 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

No jugó el bien el Barça durante la primera parte y llegaron al descanso con un inquietante empate. Los de Flick apretaron el acelerador en la segunda y se llevaron los tres puntos. Un día antes, el Madrid realizó un pésimo partido frente al Espanyol y perdió. Vinicius y Mbappé estuvieron muy por debajo de sus posibilidades, pero, aún y así, los blancos acusaron a los árbitros de perjudicarles. Cuando los grandes no están a la altura no deberían buscar excusas externas y menos señalar a los colegiados. Los árbitros españoles cometen errores, algunos no tienen el nivel mínimo exigido, pero ellos no deciden las ligas. El torneo de la regularidad no depende de una expulsión, un penalti o un gol anulado.

En la Premier, el Manchester City está realizando una pésima temporada. Hoy está a 15 puntos de Liverpool, que lleva un partido menos, a 9 del Arsenal, que es segundo, y a 6 del tercero. Sin embargo, Pep Guardiola jamás ha aludido a los árbitros tras una derrota. Es otra manera de ver y vivir el fútbol. Sin duda, mucho más elegante y deportiva. Aquí, la semana pasada, escuchamos a Florentino Pérez recordando el caso Negreira y menospreciando a los árbitros españoles. Un hecho que semana tras semana repiten sus voceros en la televisión oficial del Madrid. Los grandes, en general, y el Madrid, en especial, deberían vivir al margen de los árbitros y exigir más a sus futbolistas.

Florentino Pérez destina 272 millones de euros brutos en salarios de la plantilla blanca. Entre sus Vinicius y Mbappé suman unos 40. Una cifra similar a la suma de todos los salarios del Espanyol. Quizá sería mejor exigir a los suyos que apuntar a otros.

Lo dicho, que no verán a ningún presidente, entrenador o jugador que se queje de los árbitros tras una goleada o después de ganar un título. Ellos, los colegiados, deben mejorar, pero no deciden la Liga.