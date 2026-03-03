El árbitro que abrazó a un portero: Un detalle para reconciliarse con el fútbol

Partido de la jornada 20 de la División de Honor Sub-13 entre el Barça y el Badalona. Campo número 9 de la Ciutat esportiva Joan Gamper. Faltan pocos minutos para llegar a las 11 de la mañana. El Sub-13 del Barça domina el partido pero no logra superar a un Badalona ordenado y tremendamente serio.

Los jugadores blaugranas que dirige Jordi Pérez prueban de marcar el primer gol pero el equipo visitante planta cara. En el minuto 23 todo cambia con un chut muy lejano del central Claudio que se cuela en la portería del Badalona tras un error de su portero. La reacción de todos los compañeros es irse a animar y abrazar a Iker López.

Jordi Pérez, técnico del Barça sub13 / LaLiga

El guardameta siente el cariño y apoyo de su equipo pero recibe también un gesto tan bonito como inesperado. El árbitro del partido, el señor Nicolás Sebastián Días, recorre unos 30 metros para mostrar su empatía con el portero y abrazarse a él.

Un gesto que no tendrá repercusión en las redes porqué el partido no era televisado, un hecho que hubiera dado visibilidad al detalle.

El fútbol y más en la cantera tendría que tener más acciones humanas de este tipo y menos crispación por parte de todos los actores.

La figura del árbitro, a menudo vilipendiada, salió reforzada. Des de estas líneas de SPORT felicitamos a un árbitro anónimo como Nicolás Sebastián Díaz. Su gesto llegó al corazón de Iker y al de todos los que presenciamos el partido. Que cunda el ejemplo.