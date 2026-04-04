Arbeloa le regala la Liga al Barça en otro ataque de entrenador

El Madrid, o mejor dicho su entrenador, Álvaro Arbeloa, decidió abdicar de la Liga en Mallorca. El técnico tuvo la genial idea de dar el partido casi por ganado dando descanso a Vinicius, su hombre más en forma, y a Bellingham ante un equipo que se estaba jugando la vida. Y su mensaje parece que caló en su equipo porque los blancos dieron un espectáculo lamentable de intensidad en Son Moix. Ni con el resultado en contra tuvieron esa ansiedad que caracterizaba a este equipo de ir a por todas hasta el último minuto en un ejercicio de dejadez que les puede salir muy caro. El Barça puede rematar el campeonato ante el Atlético, aunque da la sensación de que este Madrid lo fía todo a la Champions corriendo un riesgo altísimo de quedarse el curso en blanco.

Arbeloa ya la lió en la Copa en su debut dejando a medio equipo en casa. Y se dejaron el primer título en Albacete. Tirando de canteranos, este Madrid mejoró prestaciones, pero el equipo no está para regalar nada a nadie y, cunado los buenos no están en el campo, pueden hacer el ríduculo ante cualquiera. Que el Mallorca, que estaba en posición de descenso, le plantase cara y hasta fuese superior en muchas fases del partido, dice muy poco del vestuario madridista.

Fue curioso comprobar que hubo dos Madrid en el mismo partido. Mbappé jugó un partido y sus compañeros, otro. Pareció que el francés fue el único que se dio cuenta de lo que se estaban jugando sobre el césped e hizo la guerra por su cuenta. Pudo marcar en algunas ocasiones, pero Leo Román le contuvo con varias intervenciones de mérito. No hubo mucho más de un Madrid dimitido, muy diferente del que se vio ante el Manchester City. Arbeloa intentó arreglar el desaguisado poniendo a los buenos, pero fue tarde. Empataron y le volvieron a marcar en el último suspiro. Con justicia por el planteamiento que hizo el entrenador blanco.

El error de Arbeloa le puede costar muy caro. Al equipo y a él. Porque en la Champions se las va a ver con un Bayern que no es el City y, si consigue pasar, ante el SG de Luis Enrique. Quedarse fuera de Europa y con la Liga sentenciada, la temporada se hará muy, muy larga y Florentino tendrá tiempo suficiente para buscarle sustituto. El técnico se ha cavado su propia tumba en decisiones incomprensibles cuando hay tanto en juego.