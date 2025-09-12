Perform

Las tres primeras jornadas de Liga han puesto de manifiesto que las dos posiciones débiles del equipo de Flick son el centro de la defensa y la media punta. Era de esperar que la baja de Iñigo Martínez causara algún desajuste inicial, máxime cuando el defensa vasco aportó seguridad, contundencia, carácter, posicionamiento e inteligencia en la ejecución de la táctica del fuera de juego.

Un líder en toda la extensión de la palabra que tan bien dirigió y tuteló el crecimiento de Pau Cubarsí. En su ausencia, el entrenador optó por la dupla Araujo-Cubarsí en los dos primeros partidos y por Eric-Christensen en Vallecas, con resultado desigual pero insuficiente a tenor de las excesivas oportunidades que concedieron a los rivales. En la media punta, la irregularidad de Olmo y el nuevo escenario con la llegada de Rashford ha abierto más opciones. Tampoco aquí hay un titular fijo.

Más allá de que tras el parón de selecciones Flick opte por dar un respiro a Araujo ante el Valencia, es evidente que el uruguayo es el central con más empaque para sustituir a Iñigo. Ahora bien, no puede demorar su puesta a punto. O ejerce ya de líder o habrá que tomar decisiones. Opciones hay, Eric, Christensen e incluso Koundé. Y Deco ya está encima de la jugada por si hubiera que acudir al mercado.

Respecto a la media punta, por el estilo de juego Olmo parece el más indicado para asociarse con el inmenso talento que hay en la delantera. Por lo visto hasta ahora, Raphinha rinde más como extremo y Fermín y Gavi tienen otro perfil, así que no queda otra: la temporada va avanzando, llega la Champions y Araujo y Olmo han de dar un paso al frente.