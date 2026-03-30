De Aquiles a Marc Márquez: cuando el talismán se convierte en talón

COTA, uno de los trazados donde Márquez más ha ganado y que se le ha resistido en 2026 / Europa Press

Cuenta la leyenda que Aquiles, hijo de la nereida Tetis y el mortal Peleo, no rendía lealtad a nadie más que a la búsqueda de la gloria eterna. Vio arder Troya con sus propios ojos. Y supo entonces que, pasase el tiempo que pasase, siempre iba a ser recordado por sus hazañas en el campo de batalla. También lo será Marc Márquez, que se empeña en dejarse la piel en las pistas. Pero las cosas no están terminando de salir como el '93' querría en el inicio de este 2026. Y es que COTA, la que debía ser uno de sus trazados talismán, terminó convirtiéndose en aquel fatídico tendón que costó la vida a Aquiles.

El '93' se encuentra en el momento más complejo desde su aterrizaje en Ducati dos años atrás. Todo salió rodado entonces. El primer año con Gresini se reencontró tras una larga travesía por el desierto después de encadenar varias lesiones en un brazo derecho que se convirtió en su mayor cruz. Pero volvió a saborear la victoria 1.043 días después, en Aragón, en uno de sus jardines particulares.

Y finalmente aterrizó en el Ducati Lenovo en 2025 para arrasar, logrando once victorias y otros cuatro podios que lo llevaron a ganar el mundial cinco citas antes de la clausura en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Pero el destino siempre tiene un 'as' guardado bajo la manga. Y tras aquel emotivo fin de semana en Motegi, llegó Indonesia, donde volvió a caer lesionado, esta vez del hombro derecho. Se perdió lo que restó de temporada, volvió a pasar por el quirófano y todo el mundo le apuntaba como favorito tras recuperarse.

Pero ni la recuperación parece haber sido del todo fructífera ni Ducati es la misma que fue entonces. Tras las tres primeras citas iniciales de la temporada 2026, la realidad es la que es: Márquez es quinto en el campeonato y se sitúa a 36 puntos de Marco Bezzecchi, que se ha vuelto el hombre a batir en la categoría tras encadenar cinco victorias consecutivas.

El podio en COTA, con la victoria de Bezzecchi, la segunda plaza de Martín y la tercera de Acosta / CARLOS RAMIREZ / EFE

'Aprilia en general se encuentra en un increíble estado de forma, con un renacido Jorge Martín que volvió a ganar una Sprint 511 días después. Mientras, Ducati comienza a hundirse. Y ya ni Marc, nueve veces campeón, es capaz de obrar milagros. Primero vino el cero en Tailandia. Después la cuarta plaza en Brasil, quedándose a las puertas del podio. Y este fin de semana en Estados Unidos, que se presentaba como la cita marcada en rojo para el retorno del rey, terminó siendo una auténtica salvada de muebles.

Desde el viernes las sensaciones no fueron las mismas de siempre. Algo que se confirmó en clasificación, donde no pudo pasar de la sexta plaza en una de esas pistas que le gustan: téncnicas y con frenadas fuertes. Y luego vino el desastre absoluto. En la primera vuelta de la carrera al Sprint se fue al suelo, llevándose con él a Fabio Di Giannantonio y provocando que el Panel de Comisarios le sancionase con una 'long lap'.

No pudo obrar el milagro en un trazado en el que el pasado había ganado hasta en siete ocasiones (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), y donde, de hecho, se hizo con su primera victoria en MotoGP. Donde acumula ocho poles. Y una pista en la que no pudo pasar de la quinta plaza este fin de semana, eso sí, tras remontar desde la undécima. Y ahora muchos se preguntan: '¿qué es lo que pasa con Marc Márquez?'.

Algunos apuntan a una Desmosedici GP26 que no parece tan rompedora como sus antecesedoras. A la que le falta fiabilidad en el tren delantero y velocidad punta. Otros se atreven a señalar que el '93' no es el mismo tras su nueva lesión. "Tengo que mejorar yo; no la moto. Tengo que encontrar mi 100% nuevo. Después de una lesión hay que encontrarlo siempre dónde está ese nuevo máximo", apuntaba el de Cervera tras la carrera del domingo ante 'Motorsport'.

Por delante, un parón que el de Cervera asegura que lo ayudará a "seguir evolucionando". Pero por el momento, la realidad es la que es. Y es que en uno de sus trazados favoritos, las cosas no han terminado como él habría querido. Pero aún le quedan cartuchos como Sachsenring o Aragón por quemar. Porque si algo ha demostrado Marc Márquez, es que a él nunca hay que darle por derrotado. Aunque le disparen al talón.