Un aprendizaje y una gran lección; mucha vida para el tenis español

Paula Badosa y Alcaraz / AP

Cara y cruz para el tenis español en los cuartos de final del Open de Australia. Mientras Paula Badosa rompía su techo de cristal en el primer turno de la jornada superando a Coco Gauff y accediendo a sus primeras 'semis' de un Grand Slam, Carlos Alcaraz cerraba el día en Melbourne con una dolorosa derrota ante Novak Djokovic, que le sigue negando el único de los cuatro Grand Slam que le resta por conseguir.

Una lección de vida y de superación para Badosa, y una nueva lección de aprendizaje y de crecimiento para Alcaraz.

La catalana ha superado el peor momento de su carrera, en el que tuvo que lidiar no solo con su lesión de espalda que le amenazó seriamente con alejarle del tenis de manera definitiva, sino con problemas de salud mental que le atizaban una vez tras otra en las grandes citas. Trató de mejorar y trabajó como nunca este pasado verano, encontrando por fin sus frutos ahora en Australia.

El talento lo tiene, eso se sabía, y ahora, siendo capaz de encontrar soluciones en los peores momentos, ha encontrado una Paula que ni cuando estaba en el número 2 del mundo había sido capaz de brillar. Una lección de superación y de trabajo que ha encontrado su premio. Un premio que todavía puede ser mayor, porque a esta Paula no hay que descartarla para nada.

Badosa celebra / EFE

La otra cara de la moneda la sufrió Alcaraz, que llegaba lanzado a por el gran objetivo marcado para este inicio de año; conquistar por primera vez el Open de Australia. No solo se ha quedado nuevamente si él, sino que ha vuelto a quedarse fuera de las 'semis', donde todavía no ha podido nunca acceder. Aunque eso sí, lo ha hecho en lo que bien podría haber sido la gran final, como ya sucedió en Wimbledon o en los Juegos Olímpicos, ante un Novak Djokovic, al que ya no quedan adjetivos por ponerle.

El serbio volvió a demostrar su grandeza, en un partido que evidenció que hasta que pueda, seguirá siendo el mejor de todos. Talento, resistencia y capacidad de saber manejar el partido siempre a su gusto, para seguir rumbo a su 25º título de Grand Slam. De no ser por él, Alcaraz tendría ya un oro olímpico, un más que probable título de Roland Garros y a buen seguro unas 'semis' ante Zverev el próximo viernes.

Alcaraz y Djokovic se abrazan tras su partido en Australia / EFE

Toca aprender y seguir, porque poco tiene que reprocharse el murciano, que volvió a topar con el GOAT.

El tenis español reclamaba con urgencia la presencia de más talento en el primer panorama mundial, y en Australia se ha demostrado que lejos de tener a una primera espada en cada cuadro, hay nombres que atesoran talento. Davidovich y Jessica Bouzas han enseñado que pueden tutear a las grandes raquetas y con el ejemplo de sacrificio y talento de Paula y Carlos, el futuro del tenis español está mes que seguro.