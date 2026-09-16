Apoyo al genio pero sólo le compro el primer discurso

La suerte que el Barça ha tenido con Lamine Yamal tardará en ser pagada. Cuando Laporta despidió a Messi, asomaba el desierto. Sin oasis y sin navegador. Apareció él. Con su talento, su personalidad, una seguridad en sí mismo y una chulería - bien entendida - fuera de lo común. Su zurda - otra zurda mágica - le marcó el camino al barcelonismo. De esconderse en la cueva a soñar, de nuevo, con la Champions, mientras amasa títulos domésticos. De repente, el Madrid de Mbappé, arrasado por un grupo de chavales que sienten el club desde pequeños y que compiten como si estuvieran en el patio de casa. No existen ni la presión ni la vergüenza. Ganan casi siempre.

El crack de Rocafonda vive ante el micrófono como vive en el campo. En el fondo, todo eso que resulta criticable fuera del rectángulo es lo que le define en el césped. Nueve títulos, 98 goles + asistencias, una Euro, un Mundial y capitán del Barça sin ser veinteañero. Salvo Pelé - y era otro tiempo - no existe otro caso en la historia del deporte. Para mí, merece el balón de oro. Y ya sabemos qué sucede. Los mismos que, falsamente, aupaban a Iniesta y Xavi por ganar un Mundial, ahora arropan a Mbappé. El objetivo es el mismo. Antes, eliminar a Messi. Ahora, a Lamine. Con él, lo del Mundial ya no vale. Lo tenemos todo clarito. Muy clarito. Dicho lo cual, defender a Lamine tampoco es aplaudirle todo. Sé que detrás del premio hay cláusulas y negocio. Pero en su discurso previo al Feyenoord, lo bordó. Ante el “Yo” de Kylian, el "nosotros " de Lamine. Me pareció maravilloso. Se lo elogié. Si tres días después, me lo cambia... No lo puedo aplaudir. Me entendéis, ¿no?