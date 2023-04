Apostamos por un final feliz del culebrón Messi

Hace un año, decir que Messi podía volver al Barça, parecía una “fake news", una noticia falsa. Hace tres meses, cuando el club no pudo inscribir a Gavi y Araujo por problemas económicos, era una hipótesis lejana mas cerca del deseo que de la realidad. Hace un mes, cuando el rumor toma cuerpo, algunos interpretaron que era una estrategia mediática para tapar el caso Negreira. La realidad hoy es distinta, Leo esta mas cerca que lejos de volver. Le gustaría regresar por la sencilla razón de que nunca se quiso ir. Es cuestión de encontrar la fórmula y el camino.

Messi está en periodo de reflexión, sin ganas de hablar antes de hora. Queda poco mas de dos meses para que termine la temporada y la decisión será antes de junio. Mientras tanto, deshoja la margarita en compañía de su familia y no se deja influenciar por nadie. No busca dar el último pelotazo sino que busca la felicidad. Ya ha cortado los pétalos millonarios de Arabia Saudi y Miami ya que le gustaría jugar los últimos años en Europa. Tampoco le seduce la idea de ir a la Premier y jugar en uno de los clubs de nuevos ricos, como Chelsea o Newcastle. No ha cortado todavía el pétalo del Paris SG pero considera que es una etapa superada. Por eliminación solo queda el Barça y el Barça es su elección preferida siempre y cuando se den las condiciones que exige.

Xavi no se cansa de repetir que a nivel deportivo su vuelta suma y encajaría perfectamente jugando en un centro del campo con cuatro jugadores y libertad de movimientos. Laporta es el presidente del club de fans de Messi y sueña con superar el disgusto de su mala salida. Hay un plan económico desarrollado para encajarlo en el “fair play” de la Liga, dos años de contrato a raíz de 25 millones por temporada. El Barça con Messi, a nivel de marketing y contratación, volvería a ser un buen negocio. Y un buen reclamo para que los culés suban a Montjuic.

Messi le da vueltas a su futuro sabiendo que volver al club de toda su vida es la decisión mas lógica, coherente y viable si tiene en cuenta intereses deportivos y familiares. Controla la situación y el tempus, solo se ve presionado por su mujer e hijos que añoran vivir al borde del Mediterráneo. Se dan las circunstancias para que la historia acabe bien y Messi se retire en el Barça con el homenaje que merece. El sueño dorado de los culés.

Lo que hace un año parecía imposible, ahora es posible. Hay mas pros que contras. Messi ha autorizado a su padre para que avance en las negociaciones. No descarten un viaje de Laporta a Paris para tener un cara a cara con el crack argentino para recuperar la confianza perdida. El culebrón Messi tiene todavía varios capítulos por delante. Si tuviéramos que apostar, apostaríamos por un final feliz.

EL TOUR DE LAPORTA

Semana movida para Laporta en su objetivo de que el caso Negreira pasara a segundo plano. Primero, rueda de prensa maratoniana para fijar la postura del club. Segundo, presencia en la asamblea de la Liga para explicar a los presidentes que el Barça nunca ha comprado un árbitro. Tercero, viaje a Eslovenia para reunirse con el presidente de Uefa, Ceferin. Laporta dio argumentos para evitar una sanción y la sangre no llegará al rio. Todo queda aplazado al juicio penal.

GUARDIOLA ES LA ESPERANZA

Los culés se quedaron fuera de la Champions antes de hora pero siguen con pasión la competición. Ahora todos son fanáticos del City con la esperanza de que el equipo de Guardiola sea capaz de cortar las alas al Madrid en semifinales. Desde que se fue del Barça, Pep no ha vuelto a ganar la máxima competición europea, ni en Munich ni en Manchester. Confiemos que con el arma letal de Haaland consiga su objetivo y de paso haga felices a los barcelonistas.