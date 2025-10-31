Sin aportación del banquillo, el Barça no puede llegar lejos en Europa

Satoransky, en una acción defensiva ante Calathes / FCB

El Barça se llevó un agónico triunfo de la pista del Partizan (76-78) con una actuación de libro del georgiano Tornike Shengelia que aguantó al equipo en los momentos más complicados para aparecer en los instantes finales Will Clyburn con un triple salvador desde nueve metros para que el Barça siga sumando en Europa (5-3).

Ganar en la pista del Partizan se ha convertido casi en una rutina para los blaugrana, pero en esta ocasión estuvo muy cerca de irse de vacío, en un encuentro de luces y sombras como viene siendo habitual en este equipo, pero que la determinación de Shengelia le permitió llegar ‘vivo’ al final, para que Clyburn diera la estocada definitiva con un triple ‘milagroso’ y al límite del tiempo.

Ganar siempre es positivo y hay que celebrarlo aunque deja una preocupante sensación de que este equipo solo parece tener seis jugadores y el resto parecen destinados a minutos sin trascendencia. Y eso no se lo puede permitir un club como el Barça.

Shengelia, el gran fichaje

Shengelia se ha convertido ya en el ‘alma mater’ del equipo en apenas dos meses con el equipo, al igual que Will Clyburn, y con Punter, Satoransky y Vesely, como el quinteto que ahora mismo, no parece tener demasiadas alternativas.

Myles Cale se ha convertido en la mejor opción saliendo del banquillo gracias a su lucha especialmente en defensa, mientras que el resto de jugadores apenas aparecen, sino puntualmente como Parra o Brizuela. Aunque es preocupante que Peñarroya no pueda confiar en hombres como Willy o Fall, ya ‘desaparecido’ en Europa, y que el recurso de Juani Marcos sea solo puntual por su inexperiencia en grandes noches europeas.

Cuando el partido se puso ‘caliente’, Peñarroya lo tuvo muy fácil para decidir quién debía estar en pista. Una suerte porque no le obliga a pensar demasiado, pero al mismo tiempo una desgracia porque demuestra que no hay tanto talento ni confianza para lograr réditos con su banquillo.

Para muestra, la suma de valoración de los titulares, un total de 89 puntos, 42 solo para Shengelia, mientras que el resto del equipo, apenas cuatro puntos. Eso no se aguanta por ninguna parte, y con esa realidad vive el Barça.