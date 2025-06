¿Se está apagando el Barça de basket?

El Barça de basket puso en Málaga punto final a una temporada decepcionante / ACB Photo - Mariano Pozo

Final de temporada triste y amargo para el Barça. Con un mes de junio que apenas ha arrancado, el equipo azulgrana ya está de vacaciones tras un surrealista partido en Málaga: tan imposible parecía levantarse tras el duro tropiezo en el Palau (59-81), como dilapidar una ventaja de nueve puntos a falta de minuto y medio (75-84) que acabó conduciendo el encuentro a la prórroga. En un nuevo final apretado, volvió a salir cruz (¿Cuántas veces han escrito las teclas de este ordenador la misma frase esta campaña?).

Vienen días de poner notas, de confirmación de fichajes, de salidas del equipo, y esperemos, de explicaciones de Josep Cubells, directivo responsable de la sección, para tratar de justificar unas decisiones que han llevado a un grupo de jugadores a acabar agotados, asfixiados, y a los que en términos generales, poco se les puede reprochar.

Josep Cubells debe dar la cara

Una de las incógnitas que sobrevolaban la actualidad azulgrana era la continuidad de Joan Peñarroya. El Barça, asfixiado por el 'Fair Play' financiero, no veía claro abonar su rescisión y acudir a por un nuevo técnico que seguramente contaría con un caché más alto que el del egarense. Se apelaba a un final de temporada competitivo y a una versión luchadora del equipo que avalara su continuidad. En caso de dudas, sobre si caer en cuartos de final del playoff de la Liga Endesa era una fase 'aceptable' para que Peñarroya salvara su puesto, Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, confirmó anoche que el actual técnico cumplirá su contrato y que la próxima temporada seguirá al frente del equipo.

El entrenador del Barcelona, Joan Peñarroya, durante el primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto que Unicaja y FC Barcelona / EFE

Las lesiones marcan la temporada

Con esa decisión, queda claro que las lesiones han salvado a Peñarroya. El no haber podido contar durante gran parte de la temporada con Nico Laprovittola, Juan Núñez, Chimezie Metu y Jan Vesely es un handicap importante y que no hay que esquivar, solo faltaría. Ahora bien, el Barça se queda lejos de la final de Copa de la pasada temporada, de la tercera posición de la fase regular de la ACB de 2024, o de las 'semis del playoff de la Liga Endesa del curso pasado. Roger Grimau no pudo salvar la cabeza, y esa es una de las explicaciones que Cubells debe afrontar: ¿Si a nivel deportivo se ha empeorado respecto a la pasada temporada, algo que ya ocurrió la última campaña, cómo es que no se afronta un nuevo relevo en el banquillo? Si la única justificación son las lesiones, poco sacaremos en limpio, y más, cuando tampoco hay que olvidar que, con prácticamente toda la plantilla sana, este equipo tampoco practicaba un baloncesto maravilloso. Por cierto, que quede claro: 'chapeau' a la actitud de un Peñarroya que ha tenido que ejercer como portavoz de la sección en más ocasiones de las que tocaba, y que con la prensa ha tenido un trato intachable y siempre ha sido correcto y educado.

El gesto que se espera de Willy Hernangómez

Las explicaciones de Navarro no fueron especialmente optimistas en clave futuro. El equipo está prácticamente hipotecado para la próxima temporada, con multitud de contratos que expiran en 2026. Se espera un milagro por parte de Willy Hernangómez, al que el Barça no quiere. Pero seamos serios, ¿quién le va a ofrecer la mitad de los más de dos millones de euros netos que tiene asegurados la próxima temporada? Es normal que existan preocupaciones en el juego interior, también con la incógnita del estado físico de un Jan Vesely al que se le ha echado mucho de menos. Pero para mí, la situación en la posición de base es igual de alarmante. Tomas Satoransky cierra los playoffs de la ACB con ocho puntos totales en tres partidos, 3/14 en tiros de dos puntos, 0/7 en triples, y unas buenas 5,3 asistencias por encuentro. El checo vuelve a clausurar una campaña decepcionante, y su ficha no es ni mucho menos una de las más modestas de la plantilla.

El pívot del Barcelona Willy Hernangómez, durante el primer partido de playoffs / EFE

Me preocupa la posición de base porque en el radar del Barça está el estadounidense y extracomunitario Myles Cale, que junto con Jabari Parker, dejarán poco margen a la incorporación de un jugador sin pasaporte comunitario. Se vuelve a hablar de pequeños retoques para apuntalar el equipo, algo lógico con la situación contractual de la plantilla. Pero el grupo, más allá de irse hasta los 15 efectivos para encarar con garantías una temporada que se puede ir perfectamente por encima de los 90 partidos, debe contar con un director de juego de garantías y que asegure juego, pero también puntos.

El hartazgo de gran parte de la afición

La próxima temporada, la sección celebrará su centenario. El club azulgrana le debe una al equipo de baloncesto, tras haber cerrado el grifo de manera incomprensible este año y no haber reforzado a un grupo que en algún partido ha llegado a contar únicamente con siete seniors disponibles. Son épocas de bonanza en el fútbol y la afición está encantada e ilusionada con Lamine Yamal, Pedri, Hansi Flick o el regreso al Spotify Camp Nou. Pero no se puede menospreciar a una sección que durante muchas temporadas ha salvado las decepciones del fútbol, y tampoco a una gran parte de la masa social del club que está desesperada y profundamente decepcionada con la gestión del equipo de baloncesto. Solo hay que recuperar algunos momentos de tensión con el público en el Palau, o pasarse por las publicaciones del equipo en redes sociales para ver el descontento de los aficionados.

El encaro entre un miembro de los Dracs con Josep Cubells / Valenti Enrich

Si tuviera que responder a la pregunta que titula esta columna no sabría qué decir. Es complicado contestar de manera justa cuando en mi día a día, el Barça de basket ocupa un gran espacio de mi tiempo profesional. Me preocupa que con los amigos con los que siempre habíamos hablado de baloncesto, anden tan desconectados del día a día del equipo. Que muchas veces no sepan ni como han quedado, ni que día juegan, o quienes están destacando más. Puede ser algo anecdótico y que solo me ocurra a mí, en mi circulo más cercano. Pero lo que es innegable es que desde la salida de Nikola Mirotic, Cory Higgins y Sarunas Jasikevicius, algo se fracturó. Veremos si los encargados de poder soldarlo acaban dando con la tecla.