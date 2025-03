Ni Antony ni Nico Williams ni Kubo: LaLiga se atasca en Europa

Kubo intenta zafarse de la presión de Casemiro y Hojlund / EFE

Los españoles pincharon en hueso en la noche continental. La segunda unidad de LaLiga no acabó de dar la talla, especialmente Real Betis y Real Sociedad. Ambos jugaban la ida de octavos en casa y tendrán que sufrir en Guimaraes y Manchester, respectivamente, si quieren estar en la próxima eliminatoria. El Athletic, cauto y tímido en el Olímpico de Roma, se la juega 'all in' al factor San Mamés tras caer ante los 'giallorossi' en el último suspiro.

El apretado calendario pasa factura. También la escasez económica para confeccionar plantillas profundas, obligados a jugar miércoles-domingo sin apenas rotaciones. El cansancio empieza a hacer mella a estas alturas de temporada. Y todavía queda mucha tela que cortar.

Estrellados

Las estrellas ligueras se apagaron. En Sevilla, Antony recordó al de su etapa en el Manchester United. Mucho ruido y pocas nueces. El brasileño se difuminó ante el excelente planteamiento del Vitória y acabó desquiciado y amonestado tras una entrada a destiempo. El 'hype' del ex del Ajax disminuye al mismo ritmo que su intervención y protagonismo en los partidos. Sólo la magia de Isco rescató a un Real Betis muy plano y que poco tuvo que ver con el que derrotó al Real Madrid hace escasas fechas.

Antony se lamenta durante el duelo de Conference League / EFE

Tampoco fue la tarde de Take Kubo en San Sebastián. Poco incisivo el japonés, sin la verticalidad y el desequilibrio que acostumbra. Bien controlado por Casemiro, quien le impidió que ofreciera todo el arsenal de recursos que atesora. Imanol Alguacil le retiró a falta de diez minutos.

Nico Williams, ante la Roma / EFE

Nico no es Nico

El partido de Nico en Roma fue nefasto, en la línea de la temporada del menor de los hermanos Williams. Fallón en las entregas y en los pocos remates que disfrutó ante Svilar, alguno de ellos finalizó en la pista de atletismo. Tampoco completó los noventa minutos. Ernesto Valverde, viendo que no tenía el día de cara, le retiró a falta de doce minutos más el añadido. El extremo navarro fue de nuevo eclipsado por su hermano Iñaki, autor del 0-1 y mucho más insistente por banda derecha. El estado físico de Nico Williams no parece el óptimo tras un curso con problemas de lesiones. Y ya estamos en marzo...