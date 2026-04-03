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Opinión

Joan Mª Batlle

Joan Mª Batlle

Colaborador de SPORT

El antídoto de Hansi Flick al método Simeone

El Barça aprendió en la Copa que debe igualar al Atlético en intensidad y concentración

Flick y Simeone volverán a verse las caras en tres duelos clave para la liga y la Champions

Flick y Simeone volverán a verse las caras en tres duelos clave para la liga y la Champions / Valentí Enrich / SPO

El recuerdo de la eliminación del Barça contra el Atlético en la Copa condiciona mentalmente el triple enfrentamiento que se viene ante el equipo de Simeone. No conviene bloquearse ante ello, es lo que desean los rojiblancos, lo que conviene es sacar las conclusiones de lo que pasó para conseguir que el resultado sea diferente.

Miren, el Atlético no fue tan superior en el global de los dos partidos. Lo fue en una cuarta parte de la eliminatoria, sí, muy superior. En la primera mitad de la ida vimos al peor Barca de la temporada. Apático, lento, desconcentrado y fallón. Nadie corrió, nadie presionó, nadie cubrió al compañero, nadie llegó antes que el contrario a un solo balón dividido, nadie se desmarcó... un desastre. 

Pero fue un desastre corregible. Tras el descanso se vio a otro Barça, más comprometido, al que no dejaron iniciar allí mismo la remontada por un gol incomprensiblemente anulado. Y luego, en el Camp Nou, el 3-0 le dejó muy cerca del milagro. Seguramente, el desenlace de aquella eliminatoria estuvo más en la cabeza que en los pies, en la mentalidad que en el propio fútbol. Pues bien, ahí es donde hay que incidir. No es tan difícil, solo hay que igualar la intensidad del contrario.

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Flick ya sabe cómo le ganó Simeone y tiene el antídoto. También Simeone sabe que si es solo por fútbol será difícil repetir el éxito. Planteará fuerza, físico, velocidad y concentración. Lo sabe Flick y lo saben los jugadores. Y además, saben que ganar en la Liga es ganar medio título y que en la Champions no hay margen para el error. No pueden fallar, volver a caer en la misma piedra sería imperdonable. 

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