Ansu no está en venta... pero podría estarlo

El futuro de Ansu no está claro. El futbolista tiene contrato hasta junio de 2027 (en noviembre de 2021 renovó por seis temporadas con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros) pero su continuidad empieza a ser cuestionada. El futbolista y su entorno no están excesivamente contentos con el protagonismo que le otorga Xavi y en el club ya saben del interés de otros equipos por el jugador. El último de ellos, el Manchester United, que ya ha llamado a la puerta del Camp Nou a través del representante del canterano, el popular Jorge Mendes. El Barça sigue creyendo que Ansu puede ser un futbolista determinante, a pesar de que su calvario con la rodilla izquierda (sufrió una rotura del menisco interno que le obligó a pasar hasta en cuatro ocasiones por el quirófano) le tuvo 486 días de baja y le hizo perderse casi dos años (82 partidos).

Una demostración de confianza absoluta fue que, tras la precipitada y dolorosa marcha de Messi, se le otorgara el dorsal ‘10’ como símbolo de relevo generacional. Sin embargo, desde su vuelta definitiva a los terrenos de juego, Ansu no ha tenido un papel destacado en el equipo blaugrana. Curiosamente, ha participado en los 30 partidos que ha disputado el Barça, pero lo ha hecho con cuentagotas: solo ha sido titular en 7 ocasiones y únicamente ha completado 2 encuentros. Ha marcado 6 goles en 1.116 minutos. Estas estadísticas han empezado a generar nerviosismo en el entorno de Ansu y ya no descartan, como hace meses, una salida del club el próximo verano. En el Barça no se plantean, en este momento, una venta. Pero, en unas circunstancias económicas complejas como las actuales, cualquier escenario es posible. Ansu no es transferible... pero podría serlo en función de la oferta.

El próximo verano, el mercado del Barça puede tener como protagonistas a sus delanteros. Lewandowski es, por supuesto, intocable. Dembélé es imprescindible para Xavi y se negociará su renovación. Pero Raphinha no está rindiendo como se esperaba. Y Ferran Torres está teniendo un rol muy secundario. El Barça ya dejó marchar en septiembre a Aubameyang y ahora en enero también ha permitido la salida de Memphis. Hay que ingresar dinero como sea y rebajar la masa salarial para cumplir con el rígido ‘fair play’ financiero que impone LaLiga. Ansu, insisto, no está en venta. Aunque es uno de los futbolistas por los que puede conseguirse un buen traspaso. De cómo evolucione su participación en los próximos cuatro meses dependerá su futuro...