Ansu no ha tenido tres partidos seguidos

El futuro de Ansu Fati está en el centro de diferentes informaciones aparecidas recientemente. Unos dicen que se quiere ir por falta de minutos, otros que tiene ofertas, otros que el club quiere venderlo. Las indeterminadas palabras de Laporta de la semana pasada no ayudaron a calmar las aguas. Total, mucho ruido en torno a este jugador que todavía tiene solo 20 años. Toda una carrera por delante.

Echemos la vista atrás para recordar que Ansu Fati se lesionó por primera vez en Balaídos, en el último partido de Sergi Barjuan, justo antes de la llegada de Xavi Hernández. Inició un largo proceso entre quirófanos, hospitales, salas de recuperación, fisios... hasta reaparecer el pasado 1 de mayo de 2022, a finales de la pasada temporada. Esta pretemporada la completó con normalidad.

Y, desde entonces, no hay constancia de que se haya perdido ni un entrenamiento. Y es más: es el único de la plantilla que ha jugado en todos los partidos hasta el momento, aunque solo sea un minuto, como ocurrió contra el Real Madrid. Esto se interpreta que físicamente está bien. Y que la mala racha de lesiones ha quedado en el olvido.

Sin embargo, nunca ha tenido la oportunidad de jugar tres partidos seguidos como titular. Jugó dos a finales de octubre (contra el Valencia y Vitoria Pilsen). No más.

Luego, aparece y desaparece con facilidad del once titular, sin tener esa continuidad que todo jugador precisa para coger confianza. Y más tratándose de alguien joven y que ha pasado por algo tan traumático como cuatro operaciones seguidas. Ansu no ha tenido esta regularidad.

Se explicó que esta temporada le darían un tiempo de readaptación paulatino, para no estresarle y darle margen para ir cogiendo ritmo. No obstante, pasan las semanas y no llega esta continuidad que sí han tenido la mayoría de los jugadores del equipo esta temporada. El único caso que, como Ansu, no ha tenido dos partidos seguidos es Kessie.

Resultado: Fati no tiene este margen para sentirse fuerte. Ha participado en todos los partidos, pero sin continuidad de minutos pues en solo dos ha estado de inicio a final sobre el césped, sin ser cambiado.

Sería una pena que el debate sobre el futuro de Ansu se incremente, o incluso que lleguemos a verano y el club contemple realmente la venta de este jugador sin tener la certeza que no está a nivel para jugar en el Barça.