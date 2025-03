De Ansu a Lamine

Lamine Ansu y Gavi en la gala del 125 aniversario del FC Barcelona / FCB

Irremediablemente, el fútbol, tan pasional y de consumo rápido, tiende a lo hiperbólico. Los fenómenos se alumbran a toda mecha, no importa la edad o el recorrido. Un soplo de buenos partidos basta para copar portadas y acelerar una catarata de apologías. Lo mismo da si luego son fulgurantes cometas.

Lo relevante es encumbrar estrellas al primer brillo. Se conjetura a toda pastilla con el nuevo Pelé, el nuevo Messi… Tiempo habrá para el olvido si tal o cual carrera se tuerce, o si fulano no cumple con las expectativas. Mientras tanto, la incipiente figura de turno carga de sopetón con una celebridad instantánea. Un peso que no todos metabolizan igual, una mochila que requiere un entorno contenido y protector, no una corte de rapiña.No son pocos los que acaban en el diván, como bien saben Bojan y otros.

Donde hoy arrasa con todo merecimiento Lamine no hace mucho el supersónico estrellato le correspondía a Ansu Fati, ahora en el camión escoba de Hansi Flick. Desde la cuna de las categorías inferiores, el salto al primer escaparate mundial obliga a una exigencia física y mental no siempre fácil de asumir.

La tutoría de Bojan y Lamine Yamal

La tutoría del exazulgrana Bojan, hoy enlace de los más jóvenes en el vestuario del Barça, resulta imprescindible para todo Lamine en potencia. Nada hace dudar de la esplendorosa carrera a la que apunta el fabuloso extremo de Rocafonda. En ese retorno a la infancia que el fútbol hacía sentir a Javier Marías se olvida que el muchacho solo tiene 17 años y ya se le ve como una eminencia, con todo lo que ello supone.

Se dice que Lamine y otros con semejante desparpajo juegan en la élite como si siguieran en el barrio. Quizá en el campo mantenga esa espontaneidad, pero sin la pelota por el medio debe gestionar cada emoción, cada palabra, cada gesto, cada paso. Ser Lamine ya es mucho Lamine, y no solo para firmar su primer gran contrato profesional.

Y ahora, el caso de Huijsen

Si Lamine despegó como un cohete hace apenas un curso, a Huijsen le han servido dos estupendos partidos con España para hipnotizar a la crítica y los aficionados, muchos de los cuales ni habían reparado en su existencia antes de que De la Fuente le alistara por una emergencia la pasada semana.

El Bournemouth no es precisamente un club de máxima audiencia en España, por mucho que Andoni Iraola, su técnico, lleve al equipo como un tiro. A los 19 años, Huijsen, de sangre holandesa y corazón malagueño, ha tenido que lidiar con la silbatina de los hinchas naranjas. Pero al chico se le ha visto con la misma entereza que con el balón.

Dos partidos y ya está, sostienen, en el radar del Real Madrid. Puede que ya lo estuviera antes, pero pocos, muy pocos, se habían dado por enterados. Si todo rueda como parece, Huijsen podría formar pareja como central con Asencio, que también ha pegado un extraordinario estirón pese a haber debutado con el Madrid el pasado 9 de noviembre. Otro meteoro, al que ya hace meses se demandaba en la Roja absoluta. Y así ha sido, sin tan siquiera haber desfilado por el vivero de Las Rozas cumplidos los 22 años.

Presente luminoso e ilusionante

Como Lamine, Huijsen y Asencio, el lanzamiento de Cubarsí, Casadó, Nico Williams y otros garantizan a España un presente tan luminoso como ilusionante. Y se vislumbra un futuro glorioso si no hay un mal regate del destino, no rebosan las vanidades y cada cual mantiene los pies en el suelo. Por desgracia, con tanta adulación desmesurada a menudo el fútbol resulta mareante.