Ansu Fati, sin tutelas ni tu tías

El fútbol se enfrenta a una situación desconocida tras el Mundial. Nunca en la historia, las competiciones de clubs se habían interrumpido ni habían estado paradas un mes y medio por la celebración de un Campeonato del Mundo que ha exigido al máximo a las figuras y ha relajado o permitido una segunda preparación específica a los demás futbolistas, más o menos el 99 por ciento del personal. El Barça no es ajeno a ello. Como equipo grande, ha tenido a la gran mayoría de sus profesionales en plena competición mundialista. Si regresan cansados, con más propensión a lesiones, algunos deprimidos por su fracaso en el Mundial... y todas esas consideraciones que los más agoreros se han apresurado a señalar, ya se verá. También puede suceder que vuelvan en plena forma, con más ritmo competitivo que los que se han pasado cuarenta días entre el sofá y el campo de entrenamiento sin estímulo alguno en el horizonte. De momento, en la Premier siguen ganado los de siempre.

LA HORA DE ANSU

Soy de la opinión que, por lo menos en primera instancia, los internacionales no saldrán perjudicados por la cita catarí. Llegarán más rodados que los otros y si acaso será dentro de unos meses cuando el exceso de partidos les pase factura. No espero un Barça muy distinto del que vimos antes del Mundial, por lo menos no lo espero peor, que esto es lo más importante. Si acaso, en lo inmediato, los tres partidos de sanción a Lewandowski serán más hándicap que el propio síndrome mundialista. A estas alturas ya todos tenemos claro el grado de dependencia del equipo respecto del goleador polaco, así que Xavi tendrá que hilar muy fino con el sustituto y el ajuste del sistema, que también podría ocurrir. Un servidor, que tiene una especial debilidad por Ansu Fati, lo tiene claro: es el momento de dar alas al chaval, darle toda la confianza y dejar que recupere sensaciones sin tutelas ni tu tías, que diría aquél. Y a partir de ahí, autopista hacia el cielo, por su bien, pero sobre todo por el bien del Barça.

LA CLAVE

Con Lewandowski sancionado, es el momento de dar alas a Fati.