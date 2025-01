Si Ansu Fati aún no lo tiene claro, que se lo haga mirar

X

Quedan tres días para que se cierre el mercado de invierno y el caso Ansu Fati llega a su máximo punto de presión. Eso es lo que le queda al jugador para tomar la decisión acaso más importante de su carrera futbolística. Por muy barcelonista que se sienta, por mucho que lo único que quiera sea triunfar en el Barça, así no puede seguir. Si después del partido contra el Valencia no tiene claro que no entra en los planes de Flick, que se lo haga mirar.

Nos consta que el entrenador y Deco le han explicado exactamente la situación, que le han prometido igualdad de trato y oportunidades que al resto de jugadores y respetarán su decisión, pero es que ahora mismo es el último de los delanteros de la plantilla. Si no sale ni con un 6-1 ó 7-1 en el marcador, si un joven como Pau Victor le pasa por delante en estas condiciones, ya me dirán cuando jugará. Contra el Atalanta, por supuesto tampoco jugó.

No me parece Hansi Flick un entrenador que coja manías y no sea honesto con sus jugadores. Algo debe ver en Ansu que le hace pensar que no está al cien por cien, que le cuesta entrar en la dinámica de máxima exigencia que se requiere en el Barça. Y en este escenario, no se me ocurre nada mejor que buscar minutos, recuperar forma y sensaciones en otro equipo en el que tenga la oportunidad de competir.

Si lo prefiere, cedido para no romper amarras con el Barça y tener la posibilidad de volver. Puede que pierda dinero, pero si quiere volver a ser un futbolista importante, no le queda otra. Él decide.