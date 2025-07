El año pasado fue Raphinha, ¿quién será este año?

Raphinha ha exhibido su mejor nivel desde la llegada de Flick al banquillo azulgrana / Dani Barbeito

Conforme disminuye el cabreo y la indignación por el desenlace del caso Nico Williams, aumenta la sensación de que se presenta para el Barça una situación exacta a la del año pasado, cuando el "no" de Nico no significó ninguna debacle deportiva, al contrario, permitió a jugadores que no habían tenido una especial trascendencia adquirir una relevancia y un nivel altísimo que a ellos les ha revalorizado y al Barça le ha llevado hasta el doblete Liga-Copa y a las puertas de la final de la Champions. No le ha ido tan mal al primer Barça de Flick sin Nico...

No es gratuito pensar que Raphinha hubiera sido el principal damnificado del fichaje de Nico y en cambio ha sido el jugador más decisivo, brillante y excelso del equipo, después de Lamine, claro, pero es que Lamine es punto y aparte y además Williams no venía a disputarle el puesto. Sin duda alguna, Raphinha no estaría ahora en la terna para ganar el Balón de Oro y es probable que el Barça no hubiera alcanzado el grado de excelencia que logró. Incluso es posible que Raphinha hubiera acabado marchándose, con todo lo que ello hubiese significado.

Tampoco Ferran, con otro competidor por delante, habría gozado de las condiciones para resurgir del modo que lo ha hecho. La cuestión es que el año pasado el más beneficiado de la espantá del rojiblanco fue Raphinha y este año podría serlo algún canterano, Dani Rodríguez o Jan Virgili. O Bardghji, que está al caer y del que todo el mundo habla maravillas. O el mismo Olmo, que probablemente tendría que dejar sitio al propio Raphinha. Nadie es imprescindible y Nico menos... como ha quedado demostrado.

