Quizás este año les alcance

El FC Barcelona logró que el Real Madrid le tuviera miedo y que planteara la final de la Supercopa de España convencido de ser un equipo inferior, con tres centrales y uno de los dos únicos delanteros (Gonzalo) encargado de marcar a uno de los centrocampistas del rival (De Jong). Si el 5 a 2 de la Supercopa del año pasado se valoró como el punto de inflexión de la temporada —aunque yo discrepo porque pienso que la ruptura llegó con las victorias consecutivas contra Bayern Múnich y Real Madrid—, el 3 a 2 de este 2026 hay que tomarlo como la confirmación de la hegemonía blaugrana en las competiciones domésticas, en las que enlaza los cuatro títulos posibles.

Hacer fútbol ficción es un error, pero también resulta inevitable. Forma parte del talante de los aficionados a la pelota tratar de anticipar el futuro inmediato. De los tres títulos que le quedan por disputar, la Liga es claramente el mejor encarado con un liderazgo sólido. También las estadísticas afirman que el ganador de la Supercopa casi siempre se la lleva. En algunos análisis, más bien opiniones, he escuchado que la Copa del Rey se da por prácticamente garantizada y, en cambio, la Liga de Campeones se considera improbable, siendo generosos.

A mí me parece que la Copa del Rey es una competición imprevisible porque la desigualdad insalvable que desequilibra el medio y largo plazo, la liga y un conjunto de ligas, se reduce en el corto plazo, un partido; más aún en una eliminatoria a partido único y en campo contrario. De hecho, el doblete (Liga y Copa) es más excepcional de lo que aquellos vaticinios intuyen.

El pesimismo en la Liga de Campeones se basa en la supuesta debilidad defensiva del Barça. Los blaugrana han encajado en la Liga 20 goles, apenas 3 más que el Madrid, Villarreal y Atlético. Los compensan con los 53 marcados, 12 más que los blancos. Es cierto que contra el PSG y el Chelsea al Barça no le alcanzó. Sin embargo, aquellos resultados no presuponen los que puedan darse a partir de marzo. Hace años, Leo Messi afirmó que “hoy por hoy no nos alcanza para la Liga de Campeones”. Quizás Aquest any, sí!