En año electoral, el gran fichaje de Laporta es Flick

Fin de año, momento de reflexiones sobre lo que ha sido 2025 y lo que se espera para 2026. Para el Barça, no cabe duda de que el año que ahora despedimos ha sido muy bueno. Campeón de Liga, de Copa y de Supercopa y casi finalista de la Champions, de la que solo un detalle en el último minuto de la semifinal le condenó a la eliminación en la prórroga.

En cualquier caso, éxito de Flick en su primera temporada, en la que construyó en tiempo récord un equipo con capacidad de volver a ganarlo todo. 2025 ha sido el año de la eclosión de Lamine, la confirmación del despegue de Raphinha y la consolidación de Pedri. Tres jugadores nivel Balón de Oro que hacen del Barça aspirante a todos los títulos. Este es el reto para 2026.

Con todo, el próximo será un año especial, electoral para más señas, con todo lo que ello comporta. Independientemente de la fecha en la que el socio sea llamado a las urnas, no creo que el ruido electoral pueda desestabilizar al vestuario, donde Flick ha creado una especie de microclima que mantiene al equipo aislado de las turbulencias ajenas. Además, estas elecciones están muy claras. Con el equipo embalado y el nou Camp Nou acelerando hacia la inauguración definitiva, Laporta no tiene rival. Eso sí, preparémonos para rumores de fichajes y anuncios de golpes de efecto imposibles.

Tampoco la oposición tiene al respecto mucho margen de maniobra. Nadie se creerá los 'Haalands' de turno y, sin duda, el mejor fichaje lo tiene asegurado Laporta y se llama Hansi Flick. No hay mejor baza que vincularse al entrenador y la operación, como bien saben, ya está en marcha

