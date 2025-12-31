Año 2026, año electoral

En el FC Barcelona no existen temporadas de transición y todos los años tienen su importancia. Y, sin embargo, aquellos en los que los socios deben elegir presidente pesan más. Elegir entre ruptura o continuidad tiene consecuencias. Superados los veintidós años de presidencia de Josep Lluís Núñez, con una única convocatoria electoral, cada elección de los veinticinco años de este siglo XXI ha sido un trasiego. Las elecciones de Joan Gaspart (2000), Joan Laporta (2003), Sandro Rosell (2010), Josep Maria Bartomeu (2015) y Joan Laporta de nuevo (2021) han tenido secuelas bien distintas e identificables. La de este año 2026 no será diferente.

Ya hace tiempo que los aspirantes a derrotar a Joan Laporta se movilizan, organizan y fiscalizan su gestión, con mayor o menor acierto, gracia y oportunidad. Un día de estos, el presidente comunicará la fecha de las elecciones, se iniciará la carrera para obtener las firmas necesarias para convertirse en candidato, se proclamarán las candidaturas y empezará oficialmente la campaña electoral. No parece que haya sorpresas, ni en cuáles serán los candidatos, ni en cuáles serán los mensajes de cada uno de ellos.

Personalmente, me ha parecido —y así lo he ido analizando periódicamente— que el mandato de Joan Laporta no ha abordado con suficiente contundencia y urgencia la situación económica en la que habían incurrido las anteriores presidencias de Rosell y, sobre todo, de Bartomeu y que la remodelación del Camp Nou no se había planteado y llevado a cabo con el rigor y el realismo que se requería. Pero, por el conocimiento que puedo tener de Joan Laporta, no me ha sorprendido que tirara por el camino más complicado e incierto de pretenderlo todo a la vez sin pensar en hacer ningún sacrificio deportivo. Y, es indiscutible, le ha salido de primera. Gane o no, el equipo de fútbol ha recuperado el potencial competitivo que había perdido e, incluso, lo ha reencontrado el de baloncesto con la vuelta de Xavi Pascual.