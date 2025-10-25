Los ángeles de la guarda de Fermín y Pedri

Pedri y Fermín, dos piezas clave en los éxitos del Barça / Dani Barbeito / SPO

Siempre me acuerdo de una frase que se quedó grabada en mi mente: “Podemos cerrar los ojos a la realidad, pero no a los recuerdos”.

En estos días se habla de forma merecida de Pedri y de Fermín. Y es entonces cuando pienso que en la vida de las personas hay un momento, una decisión, alguien, que marca para siempre nuestro destino.

En la tercera semana de septiembre de 2020 tuve el placer de compartir mesa y mantel con Ronald Koeman, fichado hacía un mes por el Barça. Siempre he pensado que tuvo muchos arrestos, valentía o inconsciencia, para llegar después del humillante 2-8 ante el Bayern. Además, en pandemia y con la mala suerte de vivir uno de los momentos más convulsos de la historia del FCB, como fue el burofax de Messi pidiendo irse y la moción de censura contra Bartomeu.

Sin embargo, a pesar de todas esas piedras en el camino, vi a Ronald feliz, radiante, optimista, seguramente porque había cumplido el sueño de su vida como entrenador, que era dirigir a su amado Barça. El equipo, además, había empezado la Liga muy bien, con victorias ante Elche y Athletic. Estaba encantado con el compromiso de Messi y de repente me soltó un nombre: Pedri. Me comentó que jamás en su vida había visto un chico de 17 años tan bueno y que cuando se llegó a plantear su cesión a un equipo de Primera División o estuviera un año en el Barça B, se negó en redondo: “No, se queda conmigo porque va a ser titular”.

Pedri debutó al día siguiente ante el Villarreal en el Camp Nou (4-0) y si bien después tuvo alguna actuación gris en las que dejó dudas (como en el 1-3 contra el Real Madrid), Koeman siguió confiando ciegamente en él, volviéndole a dar la titularidad ante la Juventus (0-2), partido donde deslumbró.

Pedri está donde está por méritos propios, pero de no haber sido por el ojo clínico de José Mari Bakero y Ramón Planes, quienes le vieron y ficharon, y la valentía de un entrenador como Koeman, quién sabe dónde estaría ahora Pedri. Ronald fue su verdadero ángel de la guarda.

También lo ha sido Xavi Hernández de Fermín. Incluso, esta historia tiene mucha más miga que aquella, porque Alexanco, responsable del fútbol base en esta etapa, ya había llegado a un acuerdo con el Olot para la cesión de Fermín, que el año anterior (22-23) había jugado en el Linares Deportivo.

Las últimas semanas de ese curso, ya con el título de Liga en el zurrón, a Xavi le hacían falta jugadores para completar los entrenamientos. Subieron varios chicos del fútbol base. En esos dos o tres entrenamientos, Fermín deslumbró a Xavi, que no le conocía de nada: “¿Quién es ese rubio?”, preguntó. Y le explicaron que había estado cedido al Linares en Primera RFEF.

Un mes más tarde, el Barça inició los entrenamientos de la temporada 2023-204 y Xavi le preguntó a Alexanco dónde estaba aquel ‘rubito’, Fermín. Fue cuando Xavi abortó su cesión al Olot y se lo llevó a la gira veraniega. Allí, en Estados Unidos, le marcó un golazo al Real Madrid y pasó definitivamente a ser jugador del primer equipo. Poco después, debut en Liga, titularidad, selección y ya consagrado, como Pedri.

Por eso, a la hora de repartir méritos, tengan memoria. Nada es producto de la generación espontánea. Hay herencias que valen su peso en oro. Y otro día ya hablamos de Lamine Yamal. ¿Cuánto valen ahora los tres?