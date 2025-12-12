La crisis del Madrid ha entrado en una fase en la que ya nadie se fía de nadie. Xabi Alonso desconfía de los jugadores porque sabe que le hacen la cama para que les pongan a un entrenador cómodo y amigo, Zidane, por ejemplo. Los jugadores desconfían de Florentino Pérez, que ha puesto a su Brunete mediática a despedazarlos. Y el presidente teme que alguien se le descontrole y le dé por señalarle. Esta es la anatomía de un fracaso con nombres y apellidos.

1. Xabi Alonso

El Madrid le viene grande. Llegó para poner orden y dale un estilo de juego y ha acabado por plegarse a sus figuras y seguir jugando como el año pasado con Ancelotti. Tras la derrota contra un tristísimo City ya no le queda ni la excusa de que los jugadores no quieren correr. El equipo no tiene fútbol ni sabe a lo que juega.

2. Vinicius

Y con él Bellingham y Valverde, que han menoscabado la autoridad del entrenador. Lo del extremo brasileño es nuclear: bajonazo terrible en el campo, sí, de (casi) Balón de Oro a balón de playa, y problemón en el vestuario y entorno, el enemigo número para la imagen del club. Ganó el pulso a Xabi el día del Barça, mal asunto.

3. Mastantuono

Como ejemplo de la ristra de fichajes fallidos y casi todos innecesarios. Huijsen, Trent, Carreras, defensas que no ganan títulos ni hacen jugar al equipo. Se necesitaba un Kroos y han venido estos. Tremendo

4. Florentino Pérez

Tenía un equipo y un entrenador que lo ganaban todo y se empeñó en fichar a Mbappé, con lo que rompió el equilibrio en el equIpo, la disciplina en el vestuario e invocó a todo lo malo que traen los egos. Y ahora no tiene equipo ni entrenador.