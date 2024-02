Amenazar a De Jong no tiene sentido

De Jong, en un partido del Barça en Montjuïc / AP

La necesidad aprieta en el Barça y el club va a intentar recaudar el máximo en ventas y ahorrarse lo que pueda en contratos para poder remodelar la plantilla. Es el único camino posible tras un primer intento con las palancas que, deportivamente, está claro que no ha salido bien. En estos tiempos de vacas flacas vuelven a surgir nombres como posibles candidatos a salir y otros como opciones para renegociar sus contratos a la baja para poder subsistir.

Es evidente que el club tiene claro cómo anda el mercado y las opciones interesantes de traspasos que se pueden dar a partir del 30 de junio. Y uno de ellos es Frenkie de Jong, jugador que estuvo en la rampa de salida hace año y medio y que se negó en redondo a marcharse al Manchester United porque siempre apostó por el Barça.

Frenkie de Jong es el candidato ideal para muchos por varios motivos: tiene un salario altísimo a causa de los diferimentos que pactó con motivo de la pandemia, es un centrocampista que genera muchísimo interés en el mercado y se considera que su posición podría quedar cubierta con alguna incorporación sin que fuese un trauma deportivo. Lo que no se tiene en cuenta es que, por mucho que se fuerce la situación, el neerlandés tiene la sartén por el mango y hará lo que le venga en gana. Amenazarle no sirve absolutamente de nada y sería un error garrafal porque tiene un contrato que alguien le firmó con unas cantidades que, difícilmente, podría cobrar en otra parte.

El Barça va a depender mucho de las ganas que tenga De Jong de seguir en un proyecto que no ha podido ser ganador. Y dependerá también de las ofertas deportivas y económicas que pueda tener encima de la mesa. Porque parece muy extraño que el centrocampista acepte ni siquiera estudiar un simple interés del Tottenham, una opción inviable desde el punto de vista deportivo y económico. El club blaugrana está en su derecho de presentarle una oferta para que se rebaje el sueldo, así como el jugador de no aceptarla y seguir. Que nadie piense que esto va a ser fácil porque De Jong ya demostró que no se arruga ante nadie.