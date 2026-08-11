Álvaro Cortés es patrimonio del Barça

Si se quiere rastrear a un perfil de central potente, con salida de balón depurada, con dominio del juego aéreo, zurdo y a coste bajo (en este caso, cero) es muy muy complicado encontrar un perfil mejor que Álvaro Cortés. Lógicamente, Hansi Flick sabe mejor que nadie las necesidades de este Barça, las flaquezas y los perfiles que mejor se pueden ajustar al estilo de juego que viene imponiendo desde su llegada.

Pero es indudable que perder al central zaragozano, para los intereses del club, sería muy negativo. Cortés ha demostrado siempre su compromiso con el club. Y así como otros futbolistas se declaran culés un poco de ‘boquilla’, en su caso el barcelonismo correr por sus venas desde pequeñito y no ha dejado de demostrar con gestos y actitudes que su prioridad es clarísima. Sin ir más lejos, el pasado verano el Andorra lo quiso, insistió muchísimo. También otros equipos. Estuvo cerquita cerquita de ir al Principado, pero la marcha de Iñigo Martínez cambió los planes. El Barça pidió a Cortés que se quedara.

Se paró lo del Andorra

Álvaro, ante la llamada del club, paró cualquier movimiento, mostrando su implicación. Flick y el área deportiva lo instaron a seguir porque podría tener oportunidades. Luego la práctica fue bastante distinta. Durante la primera mitad del curso no apareció por los planes del técnico alemán, que optó por reconvertir a Gerard Martín (con muy buen resultado, a la vista está) ante la baja también de larga duración de Christensen.

Álvaro Cortés y Xavi Espart jugadores de la Masia en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol de Saint George’s Park Hotel Hilton en Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. alvaro cortes . xavi espart. barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . concentracion. paisano reportaje 2026/2027. Saint George’s Park / Dani Barbeito / SPO

Álvaro se puso el brazalete de capitán del Barça Atlètic y bajó al ‘barro’ de la Segunda RFEF para comandar al cuadro de Belletti e intentar lograr el ascenso. Mientras miraba de reojo al primer equipo, esperando, actuó con una profesionalidad intachable. La oportunidad acabó llegando. Algo tarde, pero pudo cumplir su sueño de debutar con el primer equipo azulgrana en Vitoria, ya con la Liga ganada.

El gran día del Alavés

Actuación de categoría, demostrando que la presión no va mucho con él, y final de curso en dinámica permanente con Hansi. El entrenador de Heidelberg lo instó a hacer una gran pretemporada y a ganarse el puesto en el primer equipo. Y en eso se ha empleado a lo largo de este casi mes desde que arrancó la preparación. Con la marcha de Araujo, parece abrirse una oportunidad única para ser protagonista en el primer equipo y tener ficha a las órdenes de Hansi.

Pero todavía está por dilucidar. Hansi no se cerró en banda a acudir al mercado mientras aseguró que los chicos están preparados y que le convencen los ingredientes que tiene en casa. A Cortés le sobran ofertas, pero hasta ahora lo ha paralizado todo a expensas de su prioridad absoluta: seguir de azulgrana. Veremos qué pasos realiza el club, pero dejar escapar a Álvaro podría ser un error de futuro de aquellos que recuerdas tiempo.