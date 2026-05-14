Álvaro Cortés demuestra que tiene sitio en el primer equipo. No hay que fichar por fichar

Se ha instalado la idea de que el Barça se tiene que reforzar sí o sí con un central zurdo. Si la economía del club permitiese fichar un '9' diferencial y afrontar la contratación de un zaguero zurdo contrastado no habría nada que objectar pero la realidad puede ser bien distinta.

Lo más probable es que el Barça tenga que priorizar y no pueda asumir dos fichajes 'top' como muchos sueñan. En este caso parece razonable centrar todos los recursos económicos en fichar un crack ofensivo. El Barça actual necesita fichar jugadores que mejoren la actual plantilla y futbolistas que no tapen a los jóvenes prometedores que suben de La Masia.

Así como fichar un sustituto de Lewandowski es imprescindible para reforzar la zaga con un parche es mejor seguir apostando por la cantera. Gerard Martín se ha revelado como un central magnífico y el partidazo de Cortés en Mendizorroza también ayuda a reforzar esta idea.

Cortés estuvo fantástico en el Alavés-Barça / Valentí Enrich

Flick ha visto trabajar en las últimas semanas a Cortés y sus 90 minutos en Vitoria no son un regalo frívolo. Todo lo contrario. La confianza del alemán la respondió Cortés con una exhibición. Y no era fácil jugar así en un contexto complicado.

Sin tiempo para preparar este partido y tras la desconexión lógica, el zaragozano ha podido mostrar las virtudes que le han llevado hasta aquí.

Cortés tiene 21 años y está preparado para competir por una plaza en el primer equipo. Es un central ideal para el juego del Barça. Ganar la liga antes de que finalice el campeonato tiene como punto positivo que Flick se puede permitir este tipo de apuestas sin riesgo. La derrota en Vitoria no tiene apenas consecuencias negativas mientras que un debut tan ilusionante puede ser un gran punto de partida para este jugador.

Álvaro Cortés cuajó un muy buen debut con el Barça / Valentí Enrich

Cortés es un especialista. Un central zurdo puro que es muy fiable y regular tanto en su faceta defensiva como en su manera de iniciar el juego. O se ficha uno de los mejores centrales del mundo o la mejor opción está en casa.

Y lo que decimos de Cortés sirve para Xavi Espart o Tommy Marqués. La apuesta por La Masia es la mejor solución económica y futbolística al momento que vive el Barça. No aflojemos.