Alpine ganará la F1 del 2026 con la gorra

En los últimos años hemos criticado la sosería, el aburrimiento, y la poca creatividad demostrada por los equipos de F1 en la presentación de sus coches al inicio de una temporada nueva.

De espectáculos como la presentación de McLaren en Valencia en 2007, el show de Benetton en Taormina en 1996, el concierto de las Spice Girls para anunciar a Hakkinen y Coulthard con los de Woking en 1997, la llegada de un Airbus-300 en la performance que montó Eddie Jordan en 2002 con el descubrimiento de su EJ12, o el montaje en el O2 Arena para conmemorar el 75 aniversario de la F1 hemos pasado a puestas de largo virtuales “on line” o, como máximo, a destapar un coche cubierto bajo una triste lona… que luego no suele parecerse en nada al del primer GP del año.

Este año, casi ni tan siquiera eso por la frugalidad impuesta por unos tests a una puerta tan “cerrada” que ni tan siquiera la han franqueado todos los equipos.

Pero Alpine, el último equipo de la clasificación del año pasado (o sea: el peor de la parrilla), ha decidido volver a los viejos tiempos de vino y rosas, y Flavio Briattore optó por montar una presentación como las de antes, como Dios manda. En Barcelona (gracias), en un barco (anclado, eso sí, no nos fuéramos a llevar un susto con lo del temporal), y aprovechando que uno de sus principales patrocinadores se dedica a eso de la navegación marítima.

En tiempos de limitaciones presupuestarias por reglamento, del llamado “budget cap”, supongo que los de Enstone habrán dado con la piedra filosofal, con la fórmula mágica para lograr que este año su coche deje de hacer el ridículo de las últimas temporadas. Que en lugar de un motor “de la casa”, que en vez de un Renault de toda la vida como mandan los cánones, monten un Mercedes lo dice todo. Y nada, por cierto, de su confianza con una matriz que, impotente, ha tirado la toalla de la F1.

Imagino que ahora que ya tienen la clave del éxito, la llave del paraíso, el pasaporte hacia la gloria, y el salvoconducto que les permitirá -aprovechando la metáfora del barquito- navegar por fin con el rumbo adecuado, sin riesgo de naufragios, y a salvo de escollos y farallones amenazantes en el proceloso mar de una temporada que promete ser técnicamente tempestuosa.

No, el capitán Flavio y su amigo el copntramaestre Steve Nielsen lo tienen claro y, como Ulises, se han amarrado al palo de mesana de la nave para no volver a sucumbir a los cantos de sirena, al tintineo de los pesos argentinos que en el pasado les hicieron sustituir a Doohan por Colapinto con el fragor de una motosierra de fondo.

Deben de haber encontrado la manera para interpretar el código de Hammurabi del nuevo reglamento, el diccionario para traducir este 2026 la piedra Roseta que oculta los numerosos cambios técnicos que hay, la olla de oro al final del arco iris, el escondite del Santo Grial, la carta de navegación del Arca de Noé, el ingrediente secreto de la Coca Cola, la receta del Elissir d’Amore del inefable Ducalmara, o esa pizca de magia que escondía el alioli de mi tía Ana María.

No, a ellos las inversiones para evolucionar un monoplaza que el año pasado sumó casi menos puntos (22) que el Valladolid en la liga pasada (16) no les parecen imprescindibles.

No, a ellos eso de los límites presupuestarios se la trae al pairo. ¿Para qué preocuparse por invertir en tecnología propia, en intentar salir del pozo de la clasificación como el año pasado?

A ellos lo que les importa es la “fiesta”, rodearse de risas y de influencers y demás papanatas graciosillos. Lo que les va es el “life style”, como se vió la semana pasada en el puerto de Barcelona. Lo de trabajar, correr, competir, el rigor y tal… si acaso para luego.