¿Alirón en el clásico?

Zarpazo a la liga. Un Real Madrid vulgar y un gol del 'Pirata' Muriqi en los últimos minutos del partido, le quitaron presión al Barcelona en el Metropolitano. El Mallorca le hizo un regalo inesperado este sábado al Barcelona y ya se sabe que los regalos no se deben desaprovechar. Otro regalo, aunque algo envenenado, fue la alineación circunstancial de Simeone que, entre sanciones, lesiones y descansos, jugó con un once muy diferente al habitual, competitivo pero muy diferente al titular.

Si antes de jugarse este fin de semana con la salida del Real Madrid a Mallorca y del Barcelona al Metropolitano te dicen que la diferencia ha aumentado de 4 a 7 puntos y queda una jornada menos, ni los más optimistas culés lo hubieran imaginado.

Además, el Barcelona golpea primero en el triple duelo que vamos a vivir estos días con los atléticos. Acerca el título de liga y suma moral para el choque de la Liga de Campeones del próximo miércoles, aunque este debe ser totalmente distinto por la motivación con la que lo afrontarán los colchoneros que ya lo fían todo a la final de Copa del Rey y a la Liga de Campeones.Todo en uno.

El calendario se le dulcifica para el Barcelona de aquí a la disputa del gran clásico en el que podría tener la opción de campeonar ante los suyos frente al eterno rival. Salir de esta jornada con este colchón de puntos es lo suficientemente claro como para no desaprovechar la ocasión de oro de poder revalidar el título de liga.

Ahora llegarán los dos duelos directos de Liga de Campeones entre dos equipos que se van a ver las caras hasta en seis ocasiones esta campaña. El balance de los duelos directos hasta el momento entre barcelonistas y colchoneros es de tres victorias azulgranas y la abultada derrota de la Copa del Rey que, sin embargo, costó caro al Barcelona pues le ha costado el único título que ha perdido hasta el momento. Y debe servir de aprendizaje incluso lo difícil que fue doblegar al Atlético once contra once y las dificultades sufridas en la primera parte. Y que la eliminatoria será caliente, caliente tal y como acabó echando chispas este enfrentamiento liguero.

Tuvo que ser Lewandowski, y en una jugada afortunada, pero el ariete tiene que estar ahí. Robert marcará goles hasta que se retire y casi sin quererlo. Lo que no se sufre parece que no cuesta conseguirlo y vaya si sufrió el Barcelona para desencallar el empate en la recta final del partido contra un equipo en inferioridad numérica toda la segunda parte.

Y todo ello sin Raphinha, jugador carismático y esencial en este Barcelona, que tendrá que acostumbrarse a convivir y sobrevivir las próximas semanas ante las adversidades sin la magia del internacional brasileño.

El Barcelona empieza a citarse con la Liga y podría cantar el aliron en casa con los suyos ante el Real Madrid. Casi nada.