Opinión
El aliento del acosador
El escándalo está servido. Sabíamos que en la mayoría de países, un club de fútbol es, eso… un club de fútbol. En España, en cambio, hay dos excepciones: el Barça, que es “Més que un club” por sentimientos y compromisos socioculturales ya conocidos, y el Real Madrid, que también es algo más: algo así como un inquietante ministerio no reconocido por la Constitución, pero con más poder que cualquier cartera oficial.
Esta semana el CTA, ese organismo que supuestamente vela por la impartición de justicia arbitral, ha decidido que a partir de ahora los árbitros se anunciarán solo 24 horas antes de cada partido (cabe recordar que ningún país europeo hace tal disparate). ¿Motivo oficial? Reorganización del estamento arbitral. ¿Motivo real? Caca en los pantalones o lo que es lo mismo: pánico al “ministerio blanco”, e intentar evitar esos vídeos de R. Madrid- TV con banda sonora de película de terror de Stephen King, con árbitros como protagonistas en el papel de “vampiros sanguinarios”.
El escándalo está servido: el CTA, con ese cambio, acepta vivir acosado y agredido, y es que, según la doctrina penal, el delito de acoso requiere que la víctima altere su normal modus vivendi y cambie sus hábitos, costumbres y rutinas por el miedo a su agresor. ¿Se dan cuenta?, lo que hace el exactamente el CTA, confirmando públicamente ser víctima de asedio, acoso y persecución. Adiós a anunciar árbitros con días de antelación: en España, mejor los escondemos como si fueran testigos protegidos hostigados por el aliento de alguna conocida banda mafiosa… ¡Y tan conocida! Si Barça One hiciera lo mismo que RMTV, mañana tendríamos rueda de prensa del Gobierno, tertulias con gritos histéricos y ¡hasta algún político engominado proponiendo que el ejército custodiara los estadios! (aunque en nuestro caso no iban a saber del todo dónde ir a vigilar…)
El Real Madrid no presiona: legisla. No influye: manda. No pregunta: ordena.
El CTA y la RFEF creen que con este cambio han solucionado el problema. En realidad, han colgado un cartel invisible que dice: “Cambio de paradigma por obediencia y pleitesía a “papá-estado””. Porque aquí hay equipos… y ese que reparte licencias de españolidad, decencia, y carnets de casposa moralidad. No sé si con la nueva “Designación-expres” se solucionará algo, pero algunos creen que aseguran que la integridad del fútbol español sigua viva. Viva… y trabajando a jornada completa para el Real Madrid.
Y es que, no lo duden ustedes, aquí todo vale si sirve para evitar que el club blanco acabe una temporada más, en blanco… Divertida paradoja
- Mercado de fichajes, hoy 13 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Rashford alucina con Pedri y los entrenamientos del Barça
- Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona
- Miguel Galán denuncia a Tebas por desvelar las cuentas del Barça
- La Junta del Barça aprueba el aval de 7 millones, que ayudará a inscribir
- Máxima precaución con Olmo
- Fotos | Terremoto en la prensa inglesa por las declaraciones de Rashford
- Héctor Fort, inicio de Liga en Mallorca y despedida