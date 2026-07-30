Alicientes de pretemporada

El FC Barcelona ha comenzado una pretemporada como las de antes, aquellas que servían para preparar a los futbolistas como los técnicos mandan —y desean en silencio—, aunque sea con la mitad de los jugadores de la primera plantilla. La Copa del Mundo le ha privado de montar una gira por las quimbambas con el objetivo prioritario de hacer caja y con el futbolístico de secundario. Y quien no se consuela es porque no quiere.

El aliciente de la pretemporada suele ser, en general, inquietarse por el mercado de fichajes, ilusionarse con tal o cual futbolista, ver cómo la tocan los recién llegados e imaginar que, este año sí que la haremos gorda y lo ganaremos todo. En cambio, mi aliciente primordial y casi único es adivinar cuál o qué canteranos convencerán a Hansi Flick y se quedarán con el primer equipo. Entiendo la necesidad de reforzar el equipo en esas posiciones más carentes, pero no comparto la debilidad por el futbolista de fuera. Menos aún si cuesta una millonada.

No me gusta ver al Barça contribuir a la obscenidad del fútbol. Me enorgullece leer cómo la página web Ballondor.com elogia a La Masia como "la escuela que cambió el fútbol y la historia del Balón de Oro" porque durante dos décadas los futbolistas educados y formados de la cantera blaugrana "han dominado las votaciones y los podios durante el siglo XXI".

El hito del año 2010, con Messi, Iniesta y Xavi copando los tres primeros puestos, es inédito, como lo es que el Barça fuera el primer club en conseguir el pleno de títulos en el 2009 con un equipo surgido de la Masia, desde el campo al banquillo ocupado por Pep Guardiola. "La Masia es una filosofía. Su objetivo no es simplemente fabricar futbolistas, sino modelar una forma de entender el fútbol con criterios claros: talento técnico por encima del físico, inteligencia táctica y respeto por el balón", describen.

Se comprende que lo han entendido perfectamente cuando sitúan el inicio de todo con la llegada de Johan Cruyff y sus rondos, entonces ridiculizados por los de siempre. Que ningún fichaje nos prive de creer en la Masía.